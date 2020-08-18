Посольство США хочет быстрого расследования сожжения машины журналистов "Схем"

Посольство США ожидает быстрого расследования сожжения автомобиля журналистов "Схем" с Радио Свобода.

Источник: Посольство США в Facebook

Прямая речь: "Мы обеспокоены недавними инцидентами, направленными против сотрудников Радио Свобода, включая сожжение автомобиля и подозрение на прослушивание дома.

Мы высоко ценим, что власти принимают первоначальные меры для изучения этих инцидентов, и призываем к быстрому и всестороннему расследованию".

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