Посольство США хочет быстрого расследования сожжения машины журналистов "Схем"
Вторник, 18 августа 2020, 21:42
Посольство США ожидает быстрого расследования сожжения автомобиля журналистов "Схем" с Радио Свобода.
Источник: Посольство США в Facebook
Прямая речь: "Мы обеспокоены недавними инцидентами, направленными против сотрудников Радио Свобода, включая сожжение автомобиля и подозрение на прослушивание дома.
Мы высоко ценим, что власти принимают первоначальные меры для изучения этих инцидентов, и призываем к быстрому и всестороннему расследованию".
Предыстория:
- Утром 8 августа журналистам программы "Схемы" Радио Свобода Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства. Позже полиция сообщила, что начала производство по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".
- За два дня с момента открытия уголовного производства относительно вероятного прослушивания журналиста-расследователя программы "Схемы" Михаила Ткача полиция один раз осмотрела место событий, но без использования специальной техники. Однако с помощью отвертки следователь "нашел" три отверстия на чердаке, которые ведут в дом журналиста.
- Позже Ткач подал жалобу в прокуратуру на бездействие следователей полиции.
- Последние расследования Ткача в "Схемах" были о нарушении ПДД первыми лицами государства, переезде Зеленского на государственную дачу, обход карантина нардепами и бизнесменами, отпуск президента в Омане и "пленки Ермака".