Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Наказали розстрілювати усіх, хто тікатиме додому – затриманий снайпер "ЛНР"

Середа, 19 серпня 2020, 11:53
Скриншот з відео

Затриманий снайпер так званої "ЛНР" розповів, що бойовики сформували загороджувальні загони, які мали розстрілювати усіх, хто вирішить здаватись і тікати додому.

Джерело: пресцентр Операції об’єднаних сил з посиланням на відеокоментар снайпера  

Пряма мова: "Я житель Луганська, пішов на службу (до бойовиків – ред.) у червні 2014 року на посаду снайпера. Проходив підготовку під Ростовом. Нас тренували спєци, грамотно розказували. Тренувались російською зброєю.

Потім мене відправили на КПП "Михайлівка – Мар’ївка" для перевірки паспортів. Потім нас стали відправляти будувати бліндажі.

А потім нас хотіли відправити у заградзагони. Якщо хтось із наших буде здаватись чи утікати додому, нам давали наказ розстрілювати".

Деталі: Чоловік розповів, що він з товаришем вирішили, що не хочуть цього робити і вирішили здатись по програмі "Повернись додому живим".

За його словами, вони пішли в район населеного пункту Золоте-5 і розділились: він пішов на Золоте, а його товариш північніше.

Чоловік розповів, що його товариша застрелив їхній же снайпер із заградзагону, а йому самому пощастило дійти до блокпоста і здатись.

Що було раніше: Українські військові затримали снайпера так званої "ЛНР", який вирішив добровільно здатися Збройним Силам України.

Ірина Балачук, УП
Теми: ДонбасвійнаОб'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко відповів на критику Заходу

Одну зі справ проти Омеляна закрили

СБУ прокоментувала "вагнерівську спецоперацію": "Фантастичний сценарій"

відео Наказали розстрілювати усіх, хто тікатиме додому – затриманий снайпер "ЛНР"

Єрмак прокоментував злив про "спецоперацію" з затримання "вагнерівців" в Україні

Степанов повідомив про ще один антирекорд: COVID набирає оберти

Усі новини...
Донбас
"Нагороджував особисто Сурков": Бійці ПВК Вагнера розповіли, як збивали українські літаки
ООС: на Донбасі зафіксовано один ворожий обстріл
На Донбасі тихо, але ворог облаштував нову позицію
Останні новини
13:06
Послаблювати карантин не готові Київ та 12 областей
13:05
У Нетішині штрафують за годування безпритульних тварин у межах міста. Зоозахисники категорично проти
13:03
Лукашенко упевнений, що влада "не захиталася" і має на кого опертися  
13:00
фотоУ першому півріччі зірвалися 44% тендерів Міноборони
12:52
Лукашенко відповів на критику Заходу
12:51
У Білорусі співробітників державного ТБ замінюють працівниками RT - ЗМІ
12:38
Одну зі справ проти Омеляна закрили
12:26
СБУ прокоментувала "вагнерівську спецоперацію": "Фантастичний сценарій"
12:19
У Буславець відповіли на звинувачення у підробці постанови уряду щодо "Енергоатому"
12:17
фото Білорусь не пустила 17 іноземних журналістів: їхали як туристи
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!