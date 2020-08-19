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Наказали розстрілювати усіх, хто тікатиме додому – затриманий снайпер "ЛНР"

Середа, 19 серпня 2020, 11:53
Наказали розстрілювати усіх, хто тікатиме додому – затриманий снайпер ЛНР
Скриншот з відео

Затриманий снайпер так званої "ЛНР" розповів, що бойовики сформували загороджувальні загони, які мали розстрілювати усіх, хто вирішить здаватись і тікати додому.

Джерело: пресцентр Операції об’єднаних сил з посиланням на відеокоментар снайпера  

Пряма мова: "Я житель Луганська, пішов на службу (до бойовиків – ред.) у червні 2014 року на посаду снайпера. Проходив підготовку під Ростовом. Нас тренували спєци, грамотно розказували. Тренувались російською зброєю.

Потім мене відправили на КПП "Михайлівка – Мар’ївка" для перевірки паспортів. Потім нас стали відправляти будувати бліндажі.

А потім нас хотіли відправити у заградзагони. Якщо хтось із наших буде здаватись чи утікати додому, нам давали наказ розстрілювати".

Деталі: Чоловік розповів, що він з товаришем вирішили, що не хочуть цього робити і вирішили здатись по програмі "Повернись додому живим".

За його словами, вони пішли в район населеного пункту Золоте-5 і розділились: він пішов на Золоте, а його товариш північніше.

Чоловік розповів, що його товариша застрелив їхній же снайпер із заградзагону, а йому самому пощастило дійти до блокпоста і здатись.

Що було раніше: Українські військові затримали снайпера так званої "ЛНР", який вирішив добровільно здатися Збройним Силам України.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасвійнаОб'єднані сили на Донбасі
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