Приказали расстреливать всех, кто будет бежать домой – задержанный снайпер "ЛНР"
Задержанный снайпер так называемой "ЛНР" рассказал, что боевики сформировали заградительные отряды, которые должны были расстреливать всех, кто решит сдаваться и бежать домой.
Источник: пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на видео-комментарий снайпера
Прямая речь: "Я житель Луганска, поступил на службу (к боевикам – ред.) в июне 2014 года на должность снайпера. Проходил подготовку под Ростовом. Нас тренировали спецы, грамотно рассказывали. Тренировались российским оружием.
Потом меня отправили на КПП "Михайловка – Марьевка" для проверки паспортов. Потом нас стали отправлять строить блиндажи.
А потом нас хотели отправить в заградотряды. Если кто-то из наших будет сдаваться или бежать домой, нам давали приказ расстреливать".
Детали: Мужчина рассказал, что он с товарищем решили, что не хотят этого делать и решили сдаться по программе "Вернись домой живым".
По его словам, они пошли в район населенного пункта Золотое-5 и разделились: он пошел на Золотое, а его товарищ севернее.
Мужчина рассказал, что его товарища застрелил их же снайпер из заградотряда, а ему самому удалось дойти до блокпоста и сдаться.
Что было раньше: Украинские военные задержали снайпера так называемой "ЛНР", который решил добровольно сдаться Вооруженным Силам Украины.