Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Приказали расстреливать всех, кто будет бежать домой – задержанный снайпер "ЛНР"

Среда, 19 августа 2020, 11:53
Приказали расстреливать всех, кто будет бежать домой – задержанный снайпер ЛНР
Скриншот с видео

Задержанный снайпер так называемой "ЛНР" рассказал, что боевики сформировали заградительные отряды, которые должны были расстреливать всех, кто решит сдаваться и бежать домой.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на видео-комментарий снайпера

Прямая речь: "Я житель Луганска, поступил на службу (к боевикам – ред.) в июне 2014 года на должность снайпера. Проходил подготовку под Ростовом. Нас тренировали спецы, грамотно рассказывали. Тренировались российским оружием.

Потом меня отправили на КПП "Михайловка – Марьевка" для проверки паспортов. Потом нас стали отправлять строить блиндажи.

А потом нас хотели отправить в заградотряды. Если кто-то из наших будет сдаваться или бежать домой, нам давали приказ расстреливать".

Детали: Мужчина рассказал, что он с товарищем решили, что не хотят этого делать и решили сдаться по программе "Вернись домой живым".

По его словам, они пошли в район населенного пункта Золотое-5 и разделились: он пошел на Золотое, а его товарищ севернее.

Мужчина рассказал, что его товарища застрелил их же снайпер из заградотряда, а ему самому удалось дойти до блокпоста и сдаться.

Что было раньше: Украинские военные задержали снайпера так называемой "ЛНР", который решил добровольно сдаться Вооруженным Силам Украины.

Ирина Балачук, УП
Темы: ДонбассвойнаОбъединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
Все новости...
Реклама: