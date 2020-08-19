Одну зі справ проти Омеляна закрили

Справу про недостовірне декларування колишнім міністром інфраструктури Володимиром Омеляном закрили через закінчення строків давності.

Джерело: Вищий антикорупційний суд



Деталі: 18 серпня колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання колишнього міністра інфраструктури та звільнила його від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації), "у зв’язку із закінченням строків давності".



Кримінальне провадження стосовно обвинуваченого надійшло на розгляд Вищого антикорупційного суду 25 вересня 2019 року.

Згідно з обвинувальним актом, воно містило обвинувачення у поданні колишнім міністром інфраструктури України декларацій за 2015 та 2016 роки із зазначенням недостовірної інформації на суму 3 034 532,16 грн та 8 024 419,10 грн, відповідно.



Строки давності за першим епізодом пред’явленого обвинувачення спливли 5 листопада 2019 року, а за другим – 30 березня 2020 року.



Дослівно: "Після спливу вказаних строків обвинуваченому двічі роз’яснювалось право на звільнення від кримінальної відповідальності. Проте останній обидва рази наполягав на продовженні судового розгляду, і лише 18 серпня 2020 року звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Загалом за час розгляду кримінального провадження судом було призначено 25 судових засідань, здійснено дослідження документів та висновків експертиз, що сукупно налічували 29 томів, оглянуто за участі спеціаліста речові докази, допитано 18 свідків та 2 експерти".

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