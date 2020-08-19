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Одно из дел против Омеляна закрыли

Среда, 19 августа 2020, 12:38
Одно из дел против Омеляна закрыли

Дело о недостоверном декларировании бывшим министром инфраструктуры Владимиром Омеляном закрыли в связи с истечением сроков давности

Источник: Высший антикоррупционный суд

Детали: 18 августа коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство бывшего министра инфраструктуры и освободила его от уголовной ответственности по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), "в связи с истечением сроков давности".

Уголовное производство в отношении обвиняемого поступило на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда 25 сентября 2019 года.

Согласно обвинительному акту, оно содержало обвинение в подаче бывшим министром инфраструктуры Украины деклараций за 2015-й и 2016 годы с указанием недостоверной информации на сумму 3034 532,16 грн и 8024 419,10 грн соответственно.

Сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли 5 ноября 2019 года, а по второму – 30 марта 2020 года.

Дословно: "По истечении указанных сроков обвиняемому дважды разъяснялось право на освобождение от уголовной ответственности. Однако последний оба раза настаивал на продолжении судебного разбирательства, и только 18 августа 2020 года обратился в суд с соответствующим ходатайством.

Всего за время рассмотрения уголовного производства судом было назначено 25 судебных заседаний, проведено исследование документов и заключений экспертиз, которые совокупно насчитывали 29 томов, осмотрено с участием специалиста вещественные доказательства, допрошены 18 свидетелей и 2 эксперта".

Предыстория:

  • 3 апреля 2019 года Соломенский райсуд Киева закрыл дело против Владимира Омеляна в части, которая касалась незаконного обогащения, а 28 мая в этом же суде ему объявили обвинительный акт относительно декларирования недостоверной информации.
  • 19 июня 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн. 14 августа НАБУ завершило расследование по этому делу и открыло ему материалы следствия для ознакомления перед направлением в суд.

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Темы: Омеляндекларациисуд
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