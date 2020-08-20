У Києві знову зросла захворюваність на COVID-19, троє померлих

За минулу добу, 19 серпня, у Києві коронавірус виявили у 227 людей, 3 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 39, у Святошинському – 37, у Дніпровському районі – 31 випадок.

Серед людей, у яких підтвердили захворювання за минулу добу – 114 жінок віком від 20 до 83 років, 104 чоловіка віком від 18 до 85 рокiв, 5 дівчаток від 5 до 16 років та 4 хлопчики від 2 до 10 років.

Захворіли, зокрема, і троє медиків. До лікарень столиці потрапили 37 пацієнтів.

Одужала за минулу добу 101 людина.

Всього з початку епідемії у столиці вже 11172 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 158 хворих померли і 3585 – одужали.

Що передувало: 18 серпня у столиці зафіксували 215 нових випадків захворювання на коронавірус, померлих не було.

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В Україні за добу 19 серпня коронавірусну хворобу підтвердили 2 134 особам, було госпіталізовано 407 хворих, померли 40 пацієнтів із COVID-19 – це одразу три антирекорди.

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