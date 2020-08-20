Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві знову зросла захворюваність на COVID-19, троє померлих

Четвер, 20 серпня 2020, 10:36

За минулу добу, 19 серпня, у Києві коронавірус виявили у 227 людей, 3 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 39, у Святошинському – 37, у Дніпровському районі – 31 випадок.

Серед людей, у яких підтвердили захворювання за минулу добу – 114 жінок віком від 20 до 83 років, 104 чоловіка віком від 18 до 85 рокiв, 5 дівчаток від 5 до 16 років та 4 хлопчики від 2 до 10 років.

Захворіли, зокрема, і троє медиків. До лікарень столиці потрапили 37 пацієнтів.

Одужала за минулу добу 101 людина.

Всього з початку епідемії у столиці вже 11172 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 158 хворих померли і 3585 – одужали.

Що передувало: 18 серпня у столиці зафіксували 215 нових випадків захворювання на коронавірус, померлих не було.

14 серпня у Києві коронавірус виявили у рекордної кількості людей - 232

В Україні за добу 19 серпня коронавірусну хворобу підтвердили 2 134 особам, було госпіталізовано 407 хворих, померли 40 пацієнтів із COVID-19 – це одразу три антирекорди.  

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною 

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ФСБ заявляє, що спецслужби України намагалися викрасти в РФ одного з лідерів сепаратистів

Навальний впав у кому

Три антирекорди COVID одразу: за добу в Україні 2134 нових хворих

Російський опозиціонер Навальний – у реанімації: "токсичне отруєння"

Україна вже на 15-му місці у світі за кількістю нових випадків COVID-19

Новини 19 серпня: Лукашенко проти Заходу, Борис Патон

Усі новини...
Київ
Незаконний ремонт на Подолі: в Києві на хабарі погоріли чиновники
Послаблювати карантин не готові Київ та 12 областей
У Києві знову різкий стрибок захворюваності на COVID-19
Останні новини
11:56
інфографікаЕпідситуація погіршується у Києві й 17 областях – дані РНБО
11:51
Ситник каже, що суддів ОАСК могли попередити про обшуки
11:40
Курс валют на 20 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:31
З 1 вересня подорожі до Єгипту ускладняться
11:28
"УП" та Академія Deutsche Welle оголошують набір у сьому "Школу економічної журналістики"
10:48
Глава МЗС Литви стривожений "отруєнням" Навального
10:47
Міністр фінансів пояснив, чому знову звільнив керівника митниці
10:40
25% дисертації очільника МОН Шкарлета – переписані. Більша частина з російських джерел
10:38
Україна обговорює можливість поставки водню в Німеччину
10:36
У Києві знову зросла захворюваність на COVID-19, троє померлих
Усі новини...