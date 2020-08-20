В Киеве снова выросла заболеваемость COVID-19, трое умерших

За прошедшие сутки, 19 августа, в Киеве коронавирус обнаружили у 227 человек, 3 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 39, в Святошинском – 37, в Днепровском районе – 31 случай.

Среди людей, у которых подтвердили заболевание за минувшие сутки – 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 104 мужины в возрасте от 18 до 85 лет, 5 девочек от 5 до 16 лет и 4 мальчика от 2 до 10 лет.

Заболели, в том числе, и трое медиков. В больницы столицы попали 37 пациентов.

Выздоровел за минувшие сутки 101 человек.

Всего с начала эпидемии в столице уже 11 172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 158 больных умерли и 3585 – выздоровели.

Что предшествовало: 18 августа в столице зафиксировали 215 новых случаев заболевания коронавирусом, умерших не было.

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В Украине за сутки 19 августа коронавирусную болезнь подтвердили 2134 людям, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19 – это сразу три антирекорда.

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