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Заступник головлікаря: Займаємось порятунком життя Навального

Четвер, 20 серпня 2020, 13:40
mstrok.ru

Заступник головного лікарні швидкої медичної допомоги №1 Омська, де перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, Анатолій Калініченко заявив, що лікарі займаються порятунком його життя.

Джерело: Калініченко у коментарі журналістам

Пряма мова Калініченка: "Стан пацієнта стабільний, триває інтенсивна терапія.

Ми просунулися в діагностиці захворювання. Отримано кілька десятків досліджень параметрів стану крові, роботи головного мозку, інших органів і систем. Триває лікування, слава богу, у нас є спеціалізований центр для лікування таких пацієнтів.

Лікарі роблять не те щоб усе можливе, лікарі реально займаються порятунком його життя".

Деталі: При цьому Калініченко відмовився повідомити діагноз або результати аналізів Навального.

Що передувало: У четвер зранку прессекретар Навального повідомила, що він потрапив до реанімації з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Ярмиш припускає, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.

Згодом вона повідомила, що Навальний перебуває в комі у важкому стані. 

За даними російських ЗМІ, лікарі поставили попередній діагноз Навальному – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння. 

Українська правда
Теми: НавальнийРосія


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