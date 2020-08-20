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Замглавврача: Занимаемся спасением жизни Навального

Четверг, 20 августа 2020, 13:40
Замглавврача: Занимаемся спасением жизни Навального
mstrok.ru

Замглавврача больницы скорой медицинской помощи №1 Омска, где находится российский оппозиционер Алексей Навальный, Анатолий Калиниченко заявил, что врачи занимаются спасением его жизни.

Источник: Калиниченко в комментарии журналистам

Прямая речь Калиниченко: "Состояние пациента стабильное, продолжается интенсивная терапия.

Мы продвинулись в диагностике заболевания. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается лечение, слава богу, у нас есть специализированный центр для лечения таких пациентов.

Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни".

Детали: При этом Калиниченко отказался сообщить диагноз или результаты анализов Навального.

Что предшествовало: В четверг утром пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Позже она сообщила, что Навальный находится в коме в тяжелом состоянии. 

По данным российских СМИ, врачи поставили предварительный диагноз Навальному - отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.

Украинская правда

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Темы: НавальныйРосcия
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