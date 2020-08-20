Замглавврача: Занимаемся спасением жизни Навального

Замглавврача больницы скорой медицинской помощи №1 Омска, где находится российский оппозиционер Алексей Навальный, Анатолий Калиниченко заявил, что врачи занимаются спасением его жизни.

Источник: Калиниченко в комментарии журналистам, врач Навального Ярослав Ашихмин в интервью "Медузе", пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter

Прямая речь Калиниченко: "Состояние пациента стабильное, продолжается интенсивная терапия.

Мы продвинулись в диагностике заболевания. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается лечение, слава богу, у нас есть специализированный центр для лечения таких пациентов.

Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни".

Детали: При этом Калиниченко отказался сообщить диагноз или результаты анализов Навального.

В то же время, терапевт и кардиолог, который наблюдает Навального с 2013 года, Ярослав Ашихмин в интервью "Медузе" заявил, что у Навального ранее не было никаких болезней, которые бы могли вызвать теперешние симптомы.

Прямая речь: "У Навального ранее никаких болезней, которые бы могли так декомпенсироваться, не было. Что с ним случилось, я не знаю. Похоже ли это на отравление? Похоже".

Детали: Врач также опроверг мнение, что теперешнее состояние может быть следствием прошлого отравления политика, заявив, что тот "был абсолютно здоров".

Ашихмин сообщил, что соратники пытаются договориться об эвакуации Навального в Европу.

Прямая речь: "Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Все осложняется ковидом, но потенциально в Ганновере, где очень хорошая токсикологическая школа, его принять могут.

Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что это [токсикология] — очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином".

Детали: В то же время, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что полицейские потребовали передать им для досмотра личные вещи Навального, включая багаж, находившийся в салоне самолета.

Она также считает "полной чушью" версию о том, что Навальный что-то выпил или съел сам, и вследствие этого отравился.

Дословно Ярмыш: "Ну разумеется. Просто чай плохой попался. Это госпропаганда сейчас и будет делать – верещать, что преднамеренного отравления не было, он случайно, он сам. Я была с Алексеем с самого утра, сидела на соседнем кресле самолета, и ничего общего с обычным отравлением тут нет".

Что предшествовало: В четверг утром пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Позже она сообщила, что Навальный находится в коме в тяжелом состоянии.

По данным российских СМИ, врачи поставили предварительный диагноз Навальному - отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.