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Соратники хочуть евакуювати Навального до Європи

Четвер, 20 серпня 2020, 14:03
Соратники хочуть евакуювати Навального до Європи
Ярослав Ашихмін

Терапевт і кардіолог, який спостерігає Навального з 2013 року, Ярослав Ашихмін повідомив, що соратники намагаються домовитися про евакуацію Навального до Європи.

Джерело: Ашихмін в інтерв'ю "Медузі", прессекретар політика Кіра Ярмиш у Twitter

Пряма мова: "Навального, звичайно, потрібно евакуювати до Європи. Ми намагаємося по своїх каналах домовитися з Ганноверським або Страсбурзьким госпіталями, щоб вони його прийняли. Все ускладнюється ковідом, але потенційно в Ганновері, де дуже хороша токсикологічна школа, його прийняти можуть.

Зараз дуже важливо, щоб омські медики віддали пацієнта, тому що при всій величезній повазі потрібно розуміти, що це [токсикологія] – дуже специфічна сфера і дуже мало шкіл, які можуть вести пацієнта, який, імовірно, отруєний якимось токсином".

Деталі: Ашихмін також заявив, що у Навального раніше не було ніяких хвороб, які б могли викликати теперішні симптоми. Лікар також спростував думку, що теперішній стан може бути наслідком минулого отруєння політика, заявивши, що той "був абсолютно здоровий".

Пряма мова: "У Навального раніше ніяких хвороб, які б могли так декомпенсуватися, не було. Що з ним трапилося, я не знаю. Чи схоже це на отруєння? Схоже".

Деталі: Водночас прессекретар опозиціонера Кіра Ярмиш повідомила, що поліцейські вимагають передати їм для огляду особисті речі Навального, включаючи багаж, який перебував у салоні літака.

Вона також вважає "повною нісенітницею" версію про те, що Навальний щось випив або з'їв сам, і внаслідок цього отруївся.

Дослівно Ярмиш: "Ну зрозуміло. Просто чай поганий попався. Це держпропаганда зараз і буде робити – верещати, що навмисного отруєння не було, він випадково, він сам. Я була з Олексієм із самого ранку, сиділа на сусідньому кріслі літака, і нічого спільного зі звичайним отруєнням тут немає".

Що передувало: У четвер зранку прессекретар Навального повідомила, що він потрапив до реанімації з отруєнням, його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Ярмиш припускає, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.

Згодом вона повідомила, що Навальний перебуває в комі у важкому стані. 

За даними російських ЗМІ, лікарі поставили попередній діагноз Навальному – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння. 

Українська правда

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Теми: НавальнийРосія
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