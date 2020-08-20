Соратники хотят эвакуировать Навального в Европу

Терапевт и кардиолог, который наблюдает российского оппозиционера Алексея Навального с 2013 года, Ярослав Ашихмин сообщил, что соратники пытаются договориться о его эвакуации в Европу.

Источник: Ашихмин в интервью "Медузе", пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter

Прямая речь: "Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Все осложняется ковидом, но потенциально в Ганновере, где очень хорошая токсикологическая школа, его принять могут.

Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что это [токсикология] — очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином".

Детали: Ашихмин также заявил, что у Навального ранее не было никаких болезней, которые бы могли вызвать теперешние симптомы. Врач также опроверг мнение, что теперешнее состояние может быть следствием прошлого отравления политика, заявив, что тот "был абсолютно здоров".

Прямая речь: "У Навального ранее никаких болезней, которые бы могли так декомпенсироваться, не было. Что с ним случилось, я не знаю. Похоже ли это на отравление? Похоже".

Детали: В то же время, пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что полицейские потребовали передать им для досмотра личные вещи Навального, включая багаж, находившийся в салоне самолета.

Она также считает "полной чушью" версию о том, что Навальный что-то выпил или съел сам, и вследствие этого отравился.

Дословно Ярмыш: "Ну разумеется. Просто чай плохой попался. Это госпропаганда сейчас и будет делать – верещать, что преднамеренного отравления не было, он случайно, он сам. Я была с Алексеем с самого утра, сидела на соседнем кресле самолета, и ничего общего с обычным отравлением тут нет".

Что предшествовало: В четверг утром пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Позже она сообщила, что Навальный находится в коме в тяжелом состоянии.

По данным российских СМИ, врачи поставили предварительный диагноз Навальному - отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.