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Захват власти: против Координационного совета оппозиции в Беларуси открыли дело

Четверг, 20 августа 2020, 14:33
Захват власти: против Координационного совета оппозиции в Беларуси открыли дело

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета, который создала оппозиция.

Источник: "Sputnik"

Детали: Об открытии дела сообщил генпрокурор Беларуси Александр Конюк. Дело возбудили по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

Максимальные санкции по этой статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак сообщил, что совет продолжит работу.

Прямая речь Конюка: "Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса".

Прямая речь Максима Знака: "Совет продолжит свою работу. Однако мы понимаем, что в рамках уголовного дела у властей есть масса инструментов для того чтобы осложнить работу совета".

"Ни в документах, ни в деятельности совета не усматривается противоправной составляющей. Совет выражает гражданскую позицию общества. У нас это пока не преступление".

Предыстория:

  • Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, назвал создание оппозицией Координационного совета попыткой захвата власти в стране.
  • В среду был избран президиум Координационного совета.
  • Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.

Темы: Беларусьвиборы
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