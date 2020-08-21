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Лікарі розкрили діагноз Навального: порушення обміну речовин

П'ятниця, 21 серпня 2020, 13:30

Головний лікар омської лікарні швидкої допомоги назвав діагнозом російського політика Олексія Навального порушення обміну речовин.

Джерело: "Медиазона" з посиланням на NGS55

Пряма мова головного лікаря Олександра Мураховського: "Діагноз, до якого ми зараз найбільше схиляємося, - порушення вуглеводного балансу, тобто порушення обміну речовин. Викликано це може бути різким зниженням цукру в крові, що викликало втрату свідомості".

Що цьому передувало:

  • Заступник головного лікаря омської лікарні швидкої допомоги №1 Анатолій Калініченко заявив, що медики поки не знайшли слідів отрути в організмі Навального.
  • 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Наразі він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".

Теми: НавальнийРосія


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