Головний лікар омської лікарні швидкої допомоги назвав діагнозом російського політика Олексія Навального порушення обміну речовин.

Джерело: "Медиазона" з посиланням на NGS55

Пряма мова головного лікаря Олександра Мураховського: "Діагноз, до якого ми зараз найбільше схиляємося, - порушення вуглеводного балансу, тобто порушення обміну речовин. Викликано це може бути різким зниженням цукру в крові, що викликало втрату свідомості".

Що цьому передувало: