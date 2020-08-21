Головний лікар омської лікарні швидкої допомоги назвав діагнозом російського політика Олексія Навального порушення обміну речовин.

Джерело: "Медиазона" з посиланням на NGS55, особистий лікар Навального Анастасія Васильєва у Twitter

Пряма мова головного лікаря Олександра Мураховського: "Діагноз, до якого ми зараз найбільше схиляємося, - порушення вуглеводного балансу, тобто порушення обміну речовин. Викликано це може бути різким зниженням цукру в крові, що викликало втрату свідомості".

Деталі: Лікар Навального Васильєва написала, що їх "тримають за ідіотів", озвучуючи такі діагнози.

Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну и падение сахара не диагноз. Кстати вчера сахар был нормальным. Опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах https://t.co/PPh9PsiGOH — Anastasy Vasilyeva (@DrAnastasy) August 21, 2020

Що цьому передувало: