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Лікарі заявили, що отрути в організмі Навального не знайшли

П'ятниця, 21 серпня 2020, 11:34
Лікарі заявили, що отрути в організмі Навального не знайшли

Заступник головного лікаря омської лікарні швидкої допомоги №1 Анатолій Калініченко заявив, що медики поки не знайшли слідів отрути в організмі російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: Заступник головного лікаря ОЛШД №1 Анатолій Калініченко, повідомляє прес-секретар політика Кіра Ярмиш

Пряма мова Калініченка: "На сьогоднішній день з тих досліджень, які були виконані..отрути та їх слідів перебування в крові і сечі не виявлено. В даний час діагноз "отруєння" залишається в підкірці нашої свідомості, але ми не вважаємо, що пацієнт переніс отруєння. Ми практично маємо повний діагноз, ми маємо ускладнення, ми маємо ті стани, які у нього є. Вони повністю вкладаються в структуру того діагнозу, який ми встановили. На жаль, я його не можу вам озвучити, але він був доведений до відома дружини і брата нашого пацієнта".

Деталі: Прес-секретар Навального Кіра Ярмиш піддала критиці таку заяву лікарів: "Тобто годину назад нам говорили про смертельну отруту, небезпечну навіть для оточуючих, а тепер - що токсини не знайдені. Що у них взагалі відбувається?".

Що було раніше: Головний лікар лікарні швидкої допомоги № 1 Омська, в якій перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, і депутат партії "Єдина Росія" Олександр Мураховський відмовився видати дозвіл на перевезення політика до лікарні за кордоном.

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Передісторія: 

  • 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Наразі він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".
  • За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.
  • "Лікарі роблять не те щоб усе можливе, лікарі реально займаються порятунком його життя", – заявив заступник головного лікаря.
  • У Кремлі заявили, що бажають Навальному "якнайшвидшого одужання" і готові в разі потреби організувати його перевезення на лікування за кордон.
  • Пізніше штаб Олексія Навального попросив Кремль посприяти його переміщенню за кордон на лікування.

Теми: Росіяопозиція
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