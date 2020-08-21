Главный врач омской больницы скорой помощи назвал диагнозом российского политика Алексея Навального нарушение обмена веществ.

Источник: "Медиазона" со ссылкой на NGS55

Прямая речь главного врача Александра Мураховского: " Диагноз, к которому мы сейчас более всего склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови, что вызвало потерю сознания".

Что этому предшествовало: