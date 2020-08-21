Главный врач омской больницы скорой помощи назвал диагнозом российского политика Алексея Навального нарушение обмена веществ.

Источник: "Медиазона" со ссылкой на NGS55, личный врач Навального Анастасия Васильева в Twitter

Прямая речь главного врача Александра Мураховского: " Диагноз, к которому мы сейчас более всего склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови, что вызвало потерю сознания".

Детали: Врач Навального Васильева написала, что их "держат за идиотов", озвучивая такие диагнозы.

Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну и падение сахара не диагноз. Кстати вчера сахар был нормальным. Опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах https://t.co/PPh9PsiGOH — Anastasy Vasilyeva (@DrAnastasy) August 21, 2020

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