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Врачи раскрыли диагноз Навального: нарушение обмена веществ

Пятница, 21 августа 2020, 13:30

Главный врач омской больницы скорой помощи назвал диагнозом российского политика Алексея Навального нарушение обмена веществ.

Источник: "Медиазона" со ссылкой на NGS55

Прямая речь главного врача Александра Мураховского: " Диагноз, к которому мы сейчас более всего склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови, что вызвало потерю сознания".

Что этому предшествовало:

  • Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил, что медики пока не нашли следов яда в организме Навального.
  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением – ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".

Темы: НавальныйРосcия


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