Врачи раскрыли диагноз Навального: нарушение обмена веществ
Пятница, 21 августа 2020, 13:30
Главный врач омской больницы скорой помощи назвал диагнозом российского политика Алексея Навального нарушение обмена веществ.
Источник: "Медиазона" со ссылкой на NGS55
Прямая речь главного врача Александра Мураховского: " Диагноз, к которому мы сейчас более всего склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови, что вызвало потерю сознания".
Что этому предшествовало:
- Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил, что медики пока не нашли следов яда в организме Навального.
- 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением – ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".