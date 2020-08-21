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З КДБ Білорусі через кватирку втік затриманий: кажуть, він уже в Україні

П'ятниця, 21 серпня 2020, 13:36

Співробітник "Білоруськалію" Дмитро Куделевіч, якого напередодні затримали в Мінську, втік з відділення КДБ через кватирку в туалеті.

Джерело: Відео-звернення Куделевіча, яке публікує Euroradio. Телеграм-канал Страйком ВАТ "Білоруськалій"

Дослівно: "Дмитро Куделевіч повідомив, що був затриманий співробітниками КДБ і доставлений у відділок. Там він попросився до вбиральні і через відкриту кватирку йому вдалося втекти. Під час затримання він встиг кинути ключі від авто в салон, а в кишені залишився комплект від автомобіля дружини, які і забрали чекісти. За непідтвердженою інформацією він зараз знаходиться в Україні".

Пряма мова: "Відразу хотілося би вам подякувати за вашу блискавичну реакцію, за вашу неймовірну підтримку, за ваші зусилля з пошуку зниклого і вам вірного колеги. Друзі, сьогодні (20 серпня. - Єврорадіо) дійсно був безпрецедентний випадок, який вражав своєю безпринципністю, нахабством і винахідливістю. З 10 до 11 години мені на телефон надійшов дзвінок з проханням приїхати на зустріч для роз'яснення позиції нашої Координаційної ради. Однак мене зустріли люди далеко не доброзичливі і далеко не однодумці. Витягнувши з машини, вони закинули мене в свій мікроавтобус і відвезли на всім відому Паркову вулицю (там знаходиться міжрайонне управління КДБ - ред)".

Деталі: Куделевіч не уточнив де він зараз знаходиться, але пообіцяв незабаром повернутися в Білорусь.

Що передувало: Усі шахти "Беларуськалію" припинили роботу, вимагаючи відставки Лукашенка

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Що передувало:

  • У Білорусі вже 13-й день поспіль тривать масштабні акції і страйки на підприємствах. 
  • Координаційна рада білоруської опозиції виступає за проведення перевиборів і мирну передачу влади.
  • Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, назвав створення опозицією координаційної ради спробою захоплення влади в країні.  

Теми: БілорусьвибориЛукашенко
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