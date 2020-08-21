С КГБ Беларуси через форточку сбежал задержанный: говорят, он уже в Украине
Сотрудник "Беларуськалия" Дмитрий Куделевич, которого задержали 20 августа, сбежал из отделения КГБ через форточку в туалете.
Источник: Видео-обращение Куделевича, которое публикует Euroradio. Телеграм-канал Стачком ОАО "Беларуськалий"
Дословно: "Дмитрий Куделевич сообщил, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел. Там он попросился в уборную и через открытую форточку ему удалось убежать. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, которые и забрали чекисты. По неподтвержденной информации он сейчас находится в Украине".
Прямая речь: "Сразу хотелось бы вас поблагодарить за вашу молниеносную реакцию, за вашу неимоверную поддержку, за ваши усилия по поиску пропавшего и вам верного коллеги. Друзья, сегодня (20 августа. — Еврорадио) действительно был беспрецедентный случай, поражающий своей беспринципностью, наглостью и изобретательностью. С 10 до 11 часов мне на телефон поступил звонок с просьбой приехать на встречу для разъяснения позиции нашего Координационного совета. Однако меня встретили люди далеко не дружелюбные и далеко не единомышленники. Вытащив из машины, они погрузили меня в свой микроавтобус и увезли на всем известную Парковую улицу (там находится межрайонное управление КГБ — ред)".
Детали: Куделевич не уточнил где он сейчас находится, но пообещал вскоре вернуться в Беларусь.
Что предшествовало: Все шахты "Беларуськалию" прекратили работу, требуя отставки Лукашенко
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Что предшествовало:
- В Беларуси уже 13-й день подряд продолжаются масштабные акции и забастовки на предприятиях.
- Координационный совет белорусской оппозиции выступает за проведение перевыборов и мирную передачу власти.
- Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, назвал создание оппозицией координационного совета попыткой захвата власти в стране.