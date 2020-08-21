Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

С КГБ Беларуси через форточку сбежал задержанный: говорят, он уже в Украине

Пятница, 21 августа 2020, 13:36

Сотрудник "Беларуськалия" Дмитрий Куделевич, которого задержали 20 августа, сбежал из отделения КГБ через форточку в туалете.

Источник: Видео-обращение Куделевича, которое публикует Euroradio. Телеграм-канал Стачком ОАО "Беларуськалий"

Дословно: "Дмитрий Куделевич сообщил, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел. Там он попросился в уборную и через открытую форточку ему удалось убежать. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, которые и забрали чекисты. По неподтвержденной информации он сейчас находится в Украине".

Прямая речь: "Сразу хотелось бы вас поблагодарить за вашу молниеносную реакцию, за вашу неимоверную поддержку, за ваши усилия по поиску пропавшего и вам верного коллеги. Друзья, сегодня (20 августа. — Еврорадио) действительно был беспрецедентный случай, поражающий своей беспринципностью, наглостью и изобретательностью. С 10 до 11 часов мне на телефон поступил звонок с просьбой приехать на встречу для разъяснения позиции нашего Координационного совета. Однако меня встретили люди далеко не дружелюбные и далеко не единомышленники. Вытащив из машины, они погрузили меня в свой микроавтобус и увезли на всем известную Парковую улицу (там находится межрайонное управление КГБ — ред)".

Детали: Куделевич не уточнил где он сейчас находится, но пообещал вскоре вернуться в Беларусь. 

Что предшествовало: Все шахты "Беларуськалию" прекратили работу, требуя отставки Лукашенко

Читайте также: "Лукашенко сжег все мосты на Запад. Даже поджег мост к России - и сейчас его срочно ремонтирует" 

  • В Беларуси уже 13-й день подряд продолжаются масштабные акции и забастовки на предприятиях.
  • Координационный совет белорусской оппозиции выступает за проведение перевыборов и мирную передачу власти.
  • Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, назвал создание оппозицией координационного совета попыткой захвата власти в стране.

Темы: БеларусьвиборыЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
В Беларуси умер известный художник-политзаключенный
В Беларуси заявили, что "вагнеровцы" будут учить беларусов вести бои
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: