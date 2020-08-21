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Майже половина українців за компроміси для миру на Донбасі

П'ятниця, 21 серпня 2020, 14:03
Фото zmina.info

Майже 50% українців готові йти на компроміси заради досягнення миру на Донбасі.

Джерело: результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва і Центру Разумкова, проведеного з 3 по 9 липня  

Дослівно: "Заради миру на Донбасі українці готові йти на компроміси, але не на будь-які. Так, приблизно половина респондентів вважають, що компроміси повинні бути прийнятними для України, і лише 20% готові піти на будь-які компроміси заради миру". 

 

Деталі: Серед виборців різних партій, найбільше на компроміси готові виборці "ОПЗЖ".

Виборці усіх інших політичних партій, в тому числі і "Слуги народу", вважають, що варто бути більш обережними з поступками, на які Україна може погодитись.

Дослідження проходило з 3 по 9 липня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів було опитано 2022 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. 

Опитування фінансувалось в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів. 

Передісторія:

  • Перший президент України Леонід Кравчук погодився стати главою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, замінивши на цій посаді другого президента Леоніда Кучму.
  • Кравчук заявив, що досягти миру на сході країни допоможуть компроміси.

Українська правда
Теми: Донбасвійнаопитування


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