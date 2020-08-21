Почти половина украинцев за компромиссы для мира на Донбассе

Почти 50% украинцев готовы идти на компромиссы ради достижения мира на Донбассе.

Источник: результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, проведенного с 3 по 9 июля

Дословно: "Ради мира на Донбассе украинцы готовы идти на компромиссы, но не на любые. Так, примерно половина респондентов считают, что компромиссы должны быть приемлемыми для Украины, и только 20% готовы пойти на любые компромиссы ради мира".

Детали: Среди избирателей разных партий, больше всего на компромиссы готовы избиратели "ОПЗЖ".

Избиратели всех других политических партий, в том числе и "Слуги народа", считают, что следует быть более осторожными с уступками, на которые Украина может согласиться.

Исследование проходило с 3 по 9 июля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2022 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос финансировался в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Предыстория: