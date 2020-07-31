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Підемо на компроміси: Кравчук розповів, що робитиме в ТКГ

П'ятниця, 31 липня 2020, 02:39
Підемо на компроміси: Кравчук розповів, що робитиме в ТКГ
Фото: Українська правда

Новий представник України в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук заявив, що досягти миру на сході країни допоможуть компроміси.

Джерело: його інтерв’ю виданню "РБК-Україна"

Пряма мова: "Місія одна – закінчити війну і щоб в Україні панував мир, щоб ми жили спокійно: без крові, без жахів, без втрат, без руйнувань. Така в мене місія залишається, щоб на Донбасі і в Україні був мир. Я буду робити для цього все, що зможу. Будемо йти на компроміси… Компроміси – як управляти ситуацією".

Деталі: Але, за його словами, компроміси допустимі не в усьому. Суверенітет, територіальна цілісність, незалежність, недоторканність кордонів – ці питання обговорюватися не будуть.

Перший президент України зазначив, що виступатиме за те, щоб управління територією Донбасу принесло користь людям, які там живуть, щоб вони відчули, що є господарями своєї землі.

Кравчук розповів, що Зеленський поставив перед ним ті ж самі завдання, що і перед іншими: перше – не ставити перед собою нездійснених завдань, вирішити одне питання і поступово, почати з припинення вогню, потім говорити про способи місцевого самоуправління, про вибори, а потім – крок за кроком йти далі.

Передісторія: Перший президент України Леонід Кравчук погодився стати главою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, замінивши на цій посаді другого президента Леоніда Кучму.

"Українська правда" у Threads

Теми: КравчукТКГДонбас
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