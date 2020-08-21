Дружина Навального вимагає від Путіна дозволити транспортацію її чоловіка на лікування до Німеччини
П'ятниця, 21 серпня 2020, 15:05
Дружина політика Олексія Навального Юлія звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою дозволити перевезення опозиціонера на лікування до Німеччини.
Джерело: Звернення Навальної, яке опубліковано на офіційній сторінці Олексія Навального в Twitter
Деталі: У своєму зверненні Навальна каже, що (в 15 хвилинах - ред) від лікарні опозиціонера вже чекає медичний літак, який може безпечно доставити політика в лікарню в Німеччині.
Незадовго до публікації офіційного звернення, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що на думку лікаря, до кінця невідомо, що стало причиною госпіталізації, тому перевезення Навального по повітрю поки неможливе.
Що передувало:
- Головний лікар омської лікарні швидкої допомоги назвав діагнозом російського політика Олексія Навального порушення обміну речовин.
- 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Наразі він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".