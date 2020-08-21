Дружина політика Олексія Навального Юлія звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою дозволити перевезення опозиціонера на лікування до Німеччини.

Джерело: звернення Навальної, опубліковане на офіційній сторінці Олексія Навального в Twitter

Деталі: У своєму зверненні Навальна каже, що (в 15 хвилинах - ред) від лікарні опозиціонера вже чекає медичний літак, який може безпечно доставити політика в лікарню в Німеччині.

Незадовго до публікації офіційного звернення, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що на думку лікаря, до кінця невідомо, що стало причиною госпіталізації, тому перевезення Навального по повітрю поки неможливе.

Що передувало: