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Дружина Навального вимагає від Путіна дозволити транспортацію її чоловіка на лікування до Німеччини

П'ятниця, 21 серпня 2020, 15:05

Дружина політика Олексія Навального Юлія звернулася до президента Росії Володимира Путіна з вимогою дозволити перевезення опозиціонера на лікування до Німеччини.

Джерело: Звернення Навальної, яке опубліковано на офіційній сторінці Олексія Навального в Twitter

Деталі: У своєму зверненні Навальна каже, що (в 15 хвилинах - ред) від лікарні опозиціонера вже чекає медичний літак, який може безпечно доставити політика в лікарню в Німеччині.

Незадовго до публікації офіційного звернення, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що на думку лікаря, до кінця невідомо, що стало причиною госпіталізації, тому перевезення Навального по повітрю поки неможливе.

 

Що передувало

  • Головний лікар омської лікарні швидкої допомоги назвав діагнозом російського політика Олексія Навального порушення обміну речовин.
  • 20 серпня російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації – йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Наразі він перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".

Теми: РосіяПутінопозиція


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