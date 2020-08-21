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Жена Навального обратилась к Путину

Пятница, 21 августа 2020, 15:05
Жена Навального обратилась к Путину

Жена политика Алексея Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку оппозиционера на лечение в Германию.

Источник: Обращение Навальной, которое опубликовано на официальной страничке Алексея Навального в Twitter

Детали: В обращении Навальная говорит, что (в 15 минутах - ред) от больницы оппозиционера уже ждет медицинский самолет, который может безопасно доставить политика в больницу в Германии.

Незадолго до публикации официального обращения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по мнению лечащего врача, до конца неизвестно, что стало причиной госпитализации, поэтому перевозка Навального по воздуху пока невозможна.

 

Что предшествовало: 

  • Главный врач омской больницы скорой помощи назвал диагнозом российского политика Алексея Навального нарушение обмена веществ.
  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением – ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПутиноппозиция
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