Жена политика Алексея Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку оппозиционера на лечение в Германию.

Источник: Обращение Навальной, которое опубликовано на официальной страничке Алексея Навального в Twitter

Детали: В обращении Навальная говорит, что (в 15 минутах - ред) от больницы оппозиционера уже ждет медицинский самолет, который может безопасно доставить политика в больницу в Германии.

Незадолго до публикации официального обращения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по мнению лечащего врача, до конца неизвестно, что стало причиной госпитализации, поэтому перевозка Навального по воздуху пока невозможна.

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