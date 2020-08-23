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Пропозиція Кравчука стосовно постанови про місцеві вибори надійшла до Ради

Неділя, 23 серпня 2020, 13:57
Пропозиція Кравчука стосовно постанови про місцеві вибори надійшла до Ради

Звернення Леоніда Кравчука з пропозицією розглянути відповідність постанови про проведення місцевих виборів закону України про місцеве самоврядування та мінським угодам надійшло до Верховної Ради і його передали профільному комітетові. Раніше Кравчук пообіцяв це зробити з метою розблокування переговорів по Донбасу.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков, якого цитує Укрінформ

Деталі: Спікер парламенту зазначив, що зараз не може говорити про позицію комітету з цього приводу, але сам на сьогодні не розуміє, як можна провести вибори на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Пряма мова: "Щодо звернення Леоніда Макаровича, то воно дійсно надійшло до Верховної Ради. У п'ятницю Руслан Олексійович (Стефанчук - УП) спрямував його до комітетів. Профільний комітет розглядатиме ці питання.

Поки що зарано мені говорити за комітет, я свою позицію скажу. Я чув від багатьох посадовців, що вибори - це правильно і їх треба проводити по всій території, на якій це можливо зробити. Я вважаю, що це виключне право громадянина за Конституцією. Але є певні обмеження. Вибори повинні бути виборами, вони мають бути демократичні, представляти інтереси всіх громадян, які живуть на тій чи іншій території, подобається нам їх вибір чи ні. Але вибори повинні відповідати європейським нормам, повинні бути такими, які не будуть ставити під загрозу життя і здоров'я наших громадян. Станом на сьогодні провести вибори на тимчасово окупованих територіях - я не розумію, як це зробити.

Додатково: Разумков вважає, що в цьому випадку також доцільно було б почути позицію інших членів ТКГ, зокрема, представників від Офісу президента, зокрема, Андрія Єрмака.

При цьому він наголосив, що в будь-якому разі Верховна Рада буде діяти в інтересах всіх громадян України, але "враховуючи ті специфічні обставини, які дозволяють чи не дозволяють проводити вибори на тих чи інших територіях".

Що передувало:

На відео-засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі опоненти заблокували переговори, і глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує мінські угоди.

Таким чином Кравчуку вдалося розблокувати переговорний процес, якого всіма способами намагалися уникнути опоненти.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, що на останньому засіданні групи 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.

Теми: ОРДЛОвибориДонбасКравчукРазумков Дмитро
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