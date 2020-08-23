Предложение Кравчука относительно постановления о местных выборах поступило в Раду

Обращение Леонида Кравчука с предложением рассмотреть соответствие постановления о проведении местных выборов закону Украины о местном самоуправлении и минским соглашениям поступило в Верховную Раду и его передали профильному комитету. Ранее Кравчук пообещал это сделать с целью разблокирования переговоров по Донбассу.

Источник: глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого цитирует Укринформ

Детали: Спикер парламента отметил, что сейчас не может говорить о позиции Комитета по этому поводу, но сам на сегодня не понимает, как можно провести выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Прямая речь: "Относительно обращения Леонида Макаровича, то оно действительно поступило в Верховную Раду. В пятницу Руслан Алексеевич (Стефанчук - УП) направил его в комитеты. Профильный комитет будет рассматривать эти вопросы.

Пока рано мне говорить за комитет, я свою позицию скажу. Я слышал от многих чиновников, что выборы - это правильно и их надо проводить по всей территории, на которой это возможно сделать. Я считаю, что это исключительное право гражданина по Конституции. Но есть определенные ограничения. Выборы должны быть выборами, они должны быть демократические, представлять интересы всех граждан, которые живут на той или иной территории, нравится нам их выбор или нет. Но выборы должны соответствовать европейским нормам, должны быть таковыми, которые не будут ставить под угрозу жизнь и здоровье наших граждан. По состоянию на сегодня провести выборы на временно оккупированных территориях - я не понимаю, как это сделать".

Дополнительно: Разумков считает, что в этом случае также целесообразно было бы услышать позицию других членов ТКГ, в частности, представителей от Офиса президента, в частности, Андрея Ермака.

При этом он подчеркнул, что в любом случае Верховная Рада будет действовать в интересах всех граждан Украины, но "учитывая те специфические обстоятельства, которые позволяют или не позволяют проводить выборы на тех или иных территориях".

Что предшествовало:

На видео-заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представители ОРДЛО заблокировали переговоры, и глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал обратиться к Верховной Раде с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.

Таким образом Кравчуку удалось разблокировать переговорный процесс, которого всеми способами пытались избежать оппоненты.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что на последнем заседании группы 19 августа Россия поставила ультиматум о смене Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.