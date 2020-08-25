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Лукашенко привітав Зеленського із річницею Незалежності

Вівторок, 25 серпня 2020, 02:26
Фото: TUT.BY

Олександр Лукашенко, що виконує обов'язки президента Білорусі, надіслав привітання президенту України Володимиру Зеленському із нагоди Дня Незалежності.

Джерело: сайт в.о. президента Білорусі

Деталі: У привітанні йдеться, що "давні традиції дружби і добросусідства слугують основою ефективної взаємодії Білорусі та України у непростих умовах сучасного світу". 

Виконуючий обов’язки президента Білорусі також заявив, що Мінськ зацікавлений у взаємному співробітництві "на принципах рівності та поваги". 

На сайті Офісу президента про привітання Лукашенка не згадується. 

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Euronews, що якби він виявився на місці Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі, то дав би згоду на повторні вибори.
  • У відповідь офіційний представник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз заявив: "В цей відверто непростий для нашої країни момент хотілося б відчути якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради". 

В українському МЗС радять колегам з Білорусі не відкидати цінних дружніх порад і зазначають, що "торувати собі шлях вперед кийками – це шлях в нікуди".

Українська правда
Теми: ЛукашенкоЗеленськийДень Незалежності


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