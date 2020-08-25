Лукашенко привітав Зеленського із річницею Незалежності
Вівторок, 25 серпня 2020, 02:26
Олександр Лукашенко, що виконує обов'язки президента Білорусі, надіслав привітання президенту України Володимиру Зеленському із нагоди Дня Незалежності.
Джерело: сайт в.о. президента Білорусі
Деталі: У привітанні йдеться, що "давні традиції дружби і добросусідства слугують основою ефективної взаємодії Білорусі та України у непростих умовах сучасного світу".
Виконуючий обов’язки президента Білорусі також заявив, що Мінськ зацікавлений у взаємному співробітництві "на принципах рівності та поваги".
На сайті Офісу президента про привітання Лукашенка не згадується.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Euronews, що якби він виявився на місці Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі, то дав би згоду на повторні вибори.
- У відповідь офіційний представник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз заявив: "В цей відверто непростий для нашої країни момент хотілося б відчути якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради".
В українському МЗС радять колегам з Білорусі не відкидати цінних дружніх порад і зазначають, що "торувати собі шлях вперед кийками – це шлях в нікуди".
Українська правда