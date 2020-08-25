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Лукашенко поздравил Зеленского с годовщиной Независимости

Вторник, 25 августа 2020, 02:26
Фото: TUT.BY

Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, направил поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости.

Источник: сайт и.о. президента Беларуси

Детали: В поздравлении говорится, что "древние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира".

Исполняющий обязанности президента Беларуси также заявил, что Минск заинтересован во взаимном сотрудничестве "на принципах равенства и уважения".

На сайте Офиса президента о поздравлении Лукашенко не упоминается.

Напомним: 

  • Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Euronews, что если бы он оказался на месте Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, то дал бы согласие на повторные выборы.
  • В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил: "В этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы".
  • В украинском МИД советуют коллегам из Беларуси не отвергать ценных дружеских советов и отмечают, что "прокладывать себе путь вперед дубинками – это путь в никуда".

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоЗеленскийДень Независимости


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