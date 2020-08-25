Лукашенко поздравил Зеленского с годовщиной Независимости

Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, направил поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости.

Источник: сайт и.о. президента Беларуси

Детали: В поздравлении говорится, что "древние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира".

Исполняющий обязанности президента Беларуси также заявил, что Минск заинтересован во взаимном сотрудничестве "на принципах равенства и уважения".

На сайте Офиса президента о поздравлении Лукашенко не упоминается.

Напомним: