Лукашенко поздравил Зеленского с годовщиной Независимости
Вторник, 25 августа 2020, 02:26
Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, направил поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости.
Источник: сайт и.о. президента Беларуси
Детали: В поздравлении говорится, что "древние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира".
Исполняющий обязанности президента Беларуси также заявил, что Минск заинтересован во взаимном сотрудничестве "на принципах равенства и уважения".
На сайте Офиса президента о поздравлении Лукашенко не упоминается.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Euronews, что если бы он оказался на месте Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, то дал бы согласие на повторные выборы.
- В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил: "В этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы".
- В украинском МИД советуют коллегам из Беларуси не отвергать ценных дружеских советов и отмечают, что "прокладывать себе путь вперед дубинками – это путь в никуда".
Украинская правда