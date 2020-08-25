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В Украине за сутки 1658 новых случаев COVID-19 и 25 жертв

Вторник, 25 августа 2020, 08:53
В Украине за сутки 1658 новых случаев COVID-19 и 25 жертв
Фото КГГА

За прошедшие сутки, 24 августа, в Украине было зафиксировано 1658 случаев коронавируса, 25 больных умерли, преодолели болезнь 346 человек.

Источник: сайт СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь Степанова: "За прошедшие сутки заболели 1658 человек, из них 95 детей, а также 73 медицинских работника. Госпитализированы 296 человек. За последние сутки было зафиксировано 25 летальных случаев".

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в Черновицкой области – 204, Ивано-Франковской области – 179, Харьковской области – 173, Тернопольской – 158, во Львовской области – 136 и в городе Киеве – 130.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 108 415 случаев коронавируса. COVID-19 унес жизни 2318 человек, преодолели болезнь 52 870 украинцев.

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Предыстория:

Украинская правда

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Темы: коронавирусУкраинажертвы
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