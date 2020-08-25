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"Слуга народу" проведе з'їзд 30 серпня

Вівторок, 25 серпня 2020, 13:17
Фото з Facebook "Слуги народу"

З'їзд політичної партії "Слуга народу" відбудеться в неділю, 30 серпня, на даху будівлі центру "Парковий".

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу політсили

Деталі: З’їзд розпочнеться о 12:00. Його програма передбачає виступ президента Володимира Зеленського та голови партії Олександра Корнієнка.

Також на з’їзді планують ухвалити рішення про участь у місцевих виборах 2020 року, подати кандидатів на посади мерів обласних центрів та кандидатів в народні депутати на довиборах в окрузі №208 у Чернігівській області.

Крім того, на з'їзді презентують програму партії.

Раніше проведення з'їзду анонсували на 29 серпня.

Читайте також: За якими правилами відбуватимуться місцеві вибори. Пояснюємо

Нагадаємо:

  • 15 липня Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.
  • Згідно з постановою, місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.
  • 17 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.
  • Цьогорічні чергові місцеві вибори пройдуть на новій територіальній основі, вперше буде використана система пропорційного представництва за відкритими виборчими списками, а також застосовані гендерні квоти.  

Теми: Слуга народувибориЗеленський


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