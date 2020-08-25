З'їзд політичної партії "Слуга народу" відбудеться в неділю, 30 серпня, на даху будівлі центру "Парковий".

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу політсили

Деталі: З’їзд розпочнеться о 12:00. Його програма передбачає виступ президента Володимира Зеленського та голови партії Олександра Корнієнка.

Також на з’їзді планують ухвалити рішення про участь у місцевих виборах 2020 року, подати кандидатів на посади мерів обласних центрів та кандидатів в народні депутати на довиборах в окрузі №208 у Чернігівській області.



Крім того, на з'їзді презентують програму партії.



Раніше проведення з'їзду анонсували на 29 серпня.

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