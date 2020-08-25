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"Слуга народа" проведет съезд 30 августа, ожидают Зеленского

Вторник, 25 августа 2020, 13:17
Слуга народа проведет съезд 30 августа, ожидают Зеленского
Фото c Facebook "Слуги народа"

Съезд политической партии "Слуга народа" состоится в воскресенье, 30 августа, на крыше здания центра "Парковый".

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу политсилы

Детали: Съезд начнется в 12:00. Его программа предусматривает выступление президента Владимира Зеленского и председателя партии Александра Корниенко.

Также на съезде планируют принять решение об участии в местных выборах 2020 года, подать кандидатов на должности мэров областных центров и кандидатов в народные депутаты на довыборах в округе №208 в Черниговской области.

Кроме того, на съезде презентуют программу партии.

Ранее проведение съезда анонсировали на 29 августа.

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Напомним:

  • 15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.
  • Согласно постановлению, местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.
  • 17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых.
  • Нынешние очередные местные выборы пройдут на новой территориальной основе, впервые будет использована система пропорционального представительства по открытым избирательным спискам, а также применены гендерные квоты.

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Темы: Слуга народавиборыЗеленский
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