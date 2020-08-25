Съезд политической партии "Слуга народа" состоится в воскресенье, 30 августа, на крыше здания центра "Парковый".

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу политсилы

Детали: Съезд начнется в 12:00. Его программа предусматривает выступление президента Владимира Зеленского и председателя партии Александра Корниенко.

Также на съезде планируют принять решение об участии в местных выборах 2020 года, подать кандидатов на должности мэров областных центров и кандидатов в народные депутаты на довыборах в округе №208 в Черниговской области.

Кроме того, на съезде презентуют программу партии.

Ранее проведение съезда анонсировали на 29 августа.

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Напомним: