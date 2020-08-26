У День Незалежності ОБСЄ нарахувала 6 порушень "тиші" на Донбасі
Середа, 26 серпня 2020, 04:20
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала шість порушень режиму припинення вогню 24 серпня.
Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 25 серпня
Деталі: Усі порушення зареєстрували у Донецькій області, на Луганщині – жодного.
Добу раніше місія не зафіксувала жодного порушення взагалі.
В ОБСЄ також вкотре нагадали, що бойовики перешкоджають їх свободі пересування.
Нагадаємо:
- 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції представники України, Росії та ОБСЄ домовилися про режим повного та всеосяжного припинення вогню.
- З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ. Заборонили не лише стріляти, а й проводити розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони детально повідомили в Міноборони України.
Українська правда