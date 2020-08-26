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В День Независимости в ОБСЕ насчитали 6 нарушений "тишины" на Донбассе

Среда, 26 августа 2020, 04:20

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня 24 августа.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 25 августа

Детали: Все нарушения зарегистрировали в Донецкой области, на Луганщине – ни одного.

Сутки раньше миссия не зафиксировала ни одного нарушения вообще. В ОБСЕ также в который раз напомнили, что боевики препятствуют их свободе передвижения.

Напомним:

  • 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции представители Украины, России и ОБСЕ договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах подробно сообщили в Минобороны Украины.

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбасс


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