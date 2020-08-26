В День Независимости в ОБСЕ насчитали 6 нарушений "тишины" на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня 24 августа.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 25 августа

Детали: Все нарушения зарегистрировали в Донецкой области, на Луганщине – ни одного.

Сутки раньше миссия не зафиксировала ни одного нарушения вообще. В ОБСЕ также в который раз напомнили, что боевики препятствуют их свободе передвижения.

Напомним: