В День Независимости в ОБСЕ насчитали 6 нарушений "тишины" на Донбассе
Среда, 26 августа 2020, 04:20
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня 24 августа.
Источник: отчет СММ ОБСЕ от 25 августа
Детали: Все нарушения зарегистрировали в Донецкой области, на Луганщине – ни одного.
Сутки раньше миссия не зафиксировала ни одного нарушения вообще. В ОБСЕ также в который раз напомнили, что боевики препятствуют их свободе передвижения.
Напомним:
- 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции представители Украины, России и ОБСЕ договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах подробно сообщили в Минобороны Украины.
Украинская правда