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Аваков заявив про затримання підозрюваного у підпалі авто журналістів «Схем»

Середа, 26 серпня 2020, 09:59

Представники Національної поліції затримали мешканця Луганської області, якого підозрюють у підпалі автомобіля, яким користувалися журналісти-розслідувачі програми "Схеми: корупція в деталях".

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter

Пряма мова Авакова: "Сьогодні зранку Нацполіція затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обґрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів "Схеми".

Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази.

Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом".

Теми: поліціяАваковЗМІкримінал


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