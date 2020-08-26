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Аваков заявив про затримання підозрюваного у підпалі авто журналістів «Схем»

Середа, 26 серпня 2020, 09:59
Аваков заявив про затримання підозрюваного у підпалі авто журналістів «Схем»

Представники Національної поліції затримали мешканця Луганської області, якого підозрюють у підпалі автомобіля, яким користувалися журналісти-розслідувачі програми "Схеми: корупція в деталях".

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter

Пряма мова Авакова: "Сьогодні зранку Нацполіція затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обґрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів "Схеми".

Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази.

Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом".

Передісторія:

  • У ніч на 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.
  • Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька написала, що за підпалом машини можуть стояти фігуранти розслідувань, і нагадала, що Андрій Портнов публікував персональні дані водія авто.
  • Редакція оприлюднила відео, на якому видно момент підпалу автомобіля редакції.
  • Управління державної охорони України заявило, що не стежило за знімальною групою програми "Схеми" і стурбоване підпалом автомобіля журналістів.
  • Останні розслідування Михайла Ткача у "Схемах" були про порушення ПДР першими особами держави, переїзд Зеленського на державну дачу, обхід карантину нардепами та бізнесменами, відпустку президента в Омані та "плівки Єрмака".

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяАваковЗМІкримінал
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