Аваков заявив про затримання підозрюваного у підпалі авто журналістів «Схем»

Представники Національної поліції затримали мешканця Луганської області, якого підозрюють у підпалі автомобіля, яким користувалися журналісти-розслідувачі програми "Схеми: корупція в деталях".

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter

Пряма мова Авакова: "Сьогодні зранку Нацполіція затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обґрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів "Схеми".

Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази.

Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом".

Сьогодні зранку @NPU_GOV_UA затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обгрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів @cxemu @radiosvoboda. Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом. pic.twitter.com/j3QFVy4TP9 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 26, 2020

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