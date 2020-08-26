Аваков заявив про затримання підозрюваного у підпалі авто журналістів «Схем»
Представники Національної поліції затримали мешканця Луганської області, якого підозрюють у підпалі автомобіля, яким користувалися журналісти-розслідувачі програми "Схеми: корупція в деталях".
Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter
Пряма мова Авакова: "Сьогодні зранку Нацполіція затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обґрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів "Схеми".
Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази.
Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом".
Сьогодні зранку @NPU_GOV_UA затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обгрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів @cxemu @radiosvoboda. Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом. pic.twitter.com/j3QFVy4TP9— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 26, 2020
Передісторія:
- У ніч на 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.
- Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька написала, що за підпалом машини можуть стояти фігуранти розслідувань, і нагадала, що Андрій Портнов публікував персональні дані водія авто.
- Редакція оприлюднила відео, на якому видно момент підпалу автомобіля редакції.
- Управління державної охорони України заявило, що не стежило за знімальною групою програми "Схеми" і стурбоване підпалом автомобіля журналістів.
- Останні розслідування Михайла Ткача у "Схемах" були про порушення ПДР першими особами держави, переїзд Зеленського на державну дачу, обхід карантину нардепами та бізнесменами, відпустку президента в Омані та "плівки Єрмака".