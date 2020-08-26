Аваков заявив про затримання підозрюваного у підпалі авто журналістів «Схем»

Представники Національної поліції затримали мешканця Луганської області, якого підозрюють у підпалі автомобіля, яким користувалися журналісти-розслідувачі програми "Схеми: корупція в деталях".

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter

Пряма мова Авакова: "Сьогодні зранку Нацполіція затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обґрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів "Схеми".

Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази.

Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом".