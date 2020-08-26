Аваков заявил о задержании подозреваемого в поджоге авто журналистов "Схем"
Представители Национальной полиции задержали жителя Луганской области, которого подозревают в поджоге автомобиля, которым пользовались журналисты-расследователи программы "Схемы: коррупция в деталях".
Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter
Прямая речь Авакова: "Сегодня утром Нацполиция задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов "Схемы".
Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства.
Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже".
Сьогодні зранку @NPU_GOV_UA затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обгрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів @cxemu @radiosvoboda. Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом. pic.twitter.com/j3QFVy4TP9— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 26, 2020
Предыстория:
- В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
- Главная редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая написала, что за поджогом машины могут стоять фигуранты расследований, и напомнила, что Андрей Портнов публиковал персональные данные водителя авто.
- Редакция обнародовала видео, на котором виден момент поджога автомобиля редакции.
- Управление государственной охраны Украины заявило, что не следило за съемочной группой программы "Схемы" и обеспокоено поджогом автомобиля журналистов.
- Последние расследования Михаила Ткача в "Схемах" были о нарушении ПДД первыми лицами государства, переезде Зеленского на государственную дачу, обходе карантина нардепами и бизнесменами, отпуске президента в Омане и "пленках Ермака".