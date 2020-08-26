Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков заявил о задержании подозреваемого в поджоге авто журналистов "Схем"

Среда, 26 августа 2020, 09:59
Аваков заявил о задержании подозреваемого в поджоге авто журналистов Схем

Представители Национальной полиции задержали жителя Луганской области, которого подозревают в поджоге автомобиля, которым пользовались журналисты-расследователи программы "Схемы: коррупция в деталях".

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter

Прямая речь Авакова: "Сегодня утром Нацполиция задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов "Схемы".

Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства.

Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже".

Предыстория: 

  • В ночь на 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
  • Главная редактор программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая написала, что за поджогом машины могут стоять фигуранты расследований, и напомнила, что Андрей Портнов публиковал персональные данные водителя авто.
  • Редакция обнародовала видео, на котором виден момент поджога автомобиля редакции.
  • Управление государственной охраны Украины заявило, что не следило за съемочной группой программы "Схемы" и обеспокоено поджогом автомобиля журналистов.
  • Последние расследования Михаила Ткача в "Схемах" были о нарушении ПДД первыми лицами государства, переезде Зеленского на государственную дачу, обходе карантина нардепами и бизнесменами, отпуске президента в Омане и "пленках Ермака".

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияАваковСМИкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
Все новости...
Реклама: