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Аваков заявил о задержании подозреваемого в поджоге авто журналистов "Схем"

Среда, 26 августа 2020, 09:59

Представители Национальной полиции задержали жителя Луганской области, которого подозревают в поджоге автомобиля, которым пользовались журналисты-расследователи программы "Схемы: коррупция в деталях".

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter

Прямая речь Авакова: "Сегодня утром Нацполиция задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов "Схемы".

Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства.

Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже".

Темы: полицияАваковСМИкриминал


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