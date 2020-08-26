Аваков заявил о задержании подозреваемого в поджоге авто журналистов "Схем"

Представители Национальной полиции задержали жителя Луганской области, которого подозревают в поджоге автомобиля, которым пользовались журналисты-расследователи программы "Схемы: коррупция в деталях".

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter

Прямая речь Авакова: "Сегодня утром Нацполиция задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов "Схемы".

Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства.

Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже".

Сьогодні зранку @NPU_GOV_UA затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обгрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів @cxemu @radiosvoboda. Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом. pic.twitter.com/j3QFVy4TP9