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Контрольовані Ахметовим компанії отримали в США понад $20 млн позики – POGO

Середа, 26 серпня 2020, 22:58
Контрольовані Ахметовим компанії отримали в США понад $20 млн позики – POGO

Американська вугледобувна компанія United Coal та три дочірні компанії, що належать компанії "Метінвест", основним власником якої є Ринат Ахметов, опинились серед американських підприємств з річним доходом у понад $1 млрд, які отримали пільгові позики у США.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на американську неурядову організацію Project on Government Oversight

Деталі: Компанії, що належать Ахметову отримали $21 мільйон позики. Гроші були виділені в рамках урядової програми підтримки малого бізнесу Paycheck Protection Program, яку уряд США затвердив, щоб допомогти підприємцям втримати працівників під час економічної кризи, спричиненої пандемією. В рамках програми компанії можуть отримати кредити, які потім може бути списано, за умови, якщо вони збережуть всі свої робочі місця.

В United Coal повідомили, що витратили $21 мільйон допомоги для утримання 1044 працівників, для сплати оренди та комунальних послуг.

Крім Ахметова, урядову допомогу через пандемію отримали також компанії Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких Мін’юст США звинувачує в розкраданні та відмиванні грошей.

Бізнес Коломойського та Боголюбова отримав $13,3 мільйона урядових позик. Гроші надійшли компаніям CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group та Optima 777. Про це писало видання "Радіо Свобода", з посиланням на урядові дані США.

Довідково: Загалом в межах Paycheck Protection Program виділили $659 млрд на підтримку малого бізнесу.

Що було раніше: Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

Крім того, Мін'юст США вимагає конфіскувати у Коломойського офісну вежу в Луїсвіллі і офісний парк в Далласі. Загальна вартість будівель становить близько 70 мільйонів доларів.

У Клівленді ФБР прийшла з обшуками в офіси фірми, власником якої, за даними ЗМІ, є зокрема український олігарх Ігор Коломойський.

Знати більше: Чотири війни Коломойського. Як олігарх повертає свій вплив

Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойського

Теми: Ахметов
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