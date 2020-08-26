Контролируемые Ахметовым компании получили в США более $20 млн займа – POGO

Американская угледобывающая компания United Coal и три дочерних компании, принадлежащие компании "Метинвест", основным владельцем которой является Ринат Ахметов, оказались среди американских компаний с годовым доходом более чем $ 1 млрд, которые получили льготные займы в США.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на американскую неправительственную организацию Project on Government Oversight

Детали: Компании, принадлежащие Ахметову, получили $21 млн займа. Деньги были выделены в рамках правительственной программы поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program, которую правительство США утвердило, чтобы помочь предпринимателям удержать работников во время экономического кризиса, вызванного пандемией. В рамках программы компании могут получить кредиты, которые затем могут быть списаны, при условии, если они сохранят все свои рабочие места.

В United Coal сообщили, что потратили $21 млн помощи для содержания 1044 работников, для уплаты аренды и коммунальных услуг.

Кроме Ахметова, правительственную помощь из-за пандемии получили также компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых Минюст США обвиняет в хищении и отмывании денег.

Бизнес Коломойского и Боголюбова получил $13,3 миллиона правительственных займов. Деньги поступили компаниям CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group и Optima 777. Об этом писало издание "Радио Свобода" со ссылкой на правительственные данные США.

Справка: Всего в пределах Paycheck Protection Program выделили $659 млрд на поддержку малого бизнеса.

Что было раньше: Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

Кроме того, Минюст США требует конфисковать у Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе. Общая стоимость зданий составляет около 70 млн долларов.

В Кливленде ФБР пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является украинский олигарх Игорь Коломойский.

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