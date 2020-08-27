Саакашвили заявил о "возвращении в Грузию". Там говорят: экс-президента ждет тюрьма

Председатель Исполнительного комитета реформ при президенте Владимире Зеленском экс-президент Грузии Михеил Саакашвили записал видео, в котором извиняется перед грузинским народом и говорит, что возвращается. В Грузии заявляют, что Саакашвили ждет грузинская тюрьма.

Источник: видеообращение Саакашвили из Киева к своим сторонникам в Грузии, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, которую цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "Я хотел, чтобы мой народ жил гораздо лучше, намного богаче, и все же за эти годы из-за этих ошибок, которые я совершил из-за того, что я не смог сделать до конца, я хочу публично извиниться перед всеми. В то же время я бесконечно благодарен грузинскому народу, сделавшему меня участником успешного исторического процесса строительства грузинского государства.

В течение всех этих семи лет не было ни дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает, но в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!".

Детали: В то же время в своем Facebook Саакашвили написал, что "где бы ни был, всегда будет верным сыном двух дружественных стран - Грузии и Украины".

Впоследствии другим постом в соцсети Саакашвили уточнил, активно включился в грузинскую предвыборную кампанию, но одновременно продолжает исполнять обязанности председателя исполнительного комитета Национального совета реформ. Он сказал, что 27 августа в рамках деятельности Нацсовета "принимал у себя дома большую казахскую делегацию в составе известных бизнесменов, журналистов и политических активистов" и договорился о сотрудничестве.

В свою очередь министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что будет только приветствовать, если находящийся в розыске экс-президент Михеиил Саакашвили выполнит свое обещание и вернется на родину, так как грузинская тюрьма его ждет.



По словам главы Минюста, Саакашвили находится в розыске и в отношении него было вынесено несколько приговоров.

Прямая речь: "Мы, конечно же, будем приветствовать, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и приедет в Грузию. Его ждет процедура задержания на границе и грузинская тюрьма".

Почему это важно: В Грузии в конце октября состоятся парламентские выборы.

Что предшествовало: В июле 2020 года Саакашвили заявил о "больших планах относительно Украины и Грузии", которые он все-таки не конкретизировал.

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