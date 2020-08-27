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Глава СБУ хоче заборонити включення до виборчих списків тих, хто співпрацює з Росією

Четвер, 27 серпня 2020, 17:52
Глава СБУ хоче заборонити включення до виборчих списків тих, хто співпрацює з Росією

Керівник Служби безпеки України Іван Баканов заявляє про необхідність законодавчо врегулювати неможливість включення до виборчих списків на запланованих на 25 жовтня місцевих виборах людей, які співпрацюють із державою-агресором, а також тих, які мають громадянство інших держав.

Джерело: пресслужба РНБО, на засіданні якої був присутній Баканов

Деталі: Окрім того, СБУ доведе до всіх учасників виборчого процесу інформацію про кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства України.

Глава відомства також закликав звернути особливу увагу на належне інформаційно-технічне забезпечення виборчого процесу, зокрема роботу системи "Місцеві вибори".

Баканов пообіцяв, що СБУ застосує "додаткові засоби", щоб виключити будь-які спроби втручання в роботу автоматизованих систем ЦВК.

Нагадаємо: Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, що на останньому засіданні групи 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори в Україні 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.

Передісторія:

  • 15 липня Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з постановою, місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.
  • Вибори на цих територіях відбудуться лише після припинення російської агресії та виведення незаконних збройних формувань. Їх призначать окремим законом.  

Українська правда

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Теми: СБУБакановОРДЛОокупаціявибори
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