Глава СБУ хочет запретить включение в избирательные списки тех, кто сотрудничает с Россией

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявляет о необходимости законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки на предстоящих на 25 октября местных выборах людей, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также тех, которые имеют гражданство других государств.

Источник: пресс-служба СНБО, на заседании которой присутствовал Баканов

Детали: Кроме того, СБУ доведет до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства Украины.

Глава ведомства также призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы "Местные выборы".

Баканов пообещал, что СБУ применит "дополнительные средства", чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.

Этому предшествовало: Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что на последнем заседании группы 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.

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