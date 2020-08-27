Глава СБУ хочет запретить включение в избирательные списки тех, кто сотрудничает с Россией
Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявляет о необходимости законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки на предстоящих на 25 октября местных выборах людей, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также тех, которые имеют гражданство других государств.
Источник: пресс-служба СНБО, на заседании которой присутствовал Баканов
Детали: Кроме того, СБУ доведет до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства Украины.
Глава ведомства также призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы "Местные выборы".
Баканов пообещал, что СБУ применит "дополнительные средства", чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.
Этому предшествовало: Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что на последнем заседании группы 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.
Предыстория:
- 15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно с принятым постановлением, местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.
- Выборы на этих территориях состоятся только после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований. Их назначат отдельным законом.