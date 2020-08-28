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Четверо осіб госпіталізовані внаслідок обстрілу автобуса на Харківщині – ОГПУ

П'ятниця, 28 серпня 2020, 00:56
Четверо осіб госпіталізовані внаслідок обстрілу автобуса на Харківщині – ОГПУ

Офіс генерального прокурора повідомив, що четверо пасажирів автобуса, який обстріляли на трасі у Харківській області, із вогнепальними пораненнями кінцівок та забоями перебувають у лікарні. 

Джерело: повідомлення ОГПУ 

Деталі: За фактом замаху на вбивство пасажирів поліція затримала 14 осіб.  Автомобілі нападників вдалось встановити на АЗС біля Краснограда. 

 
Фото: ОГПУ

"За попередньою інформацією, невідомі напали на автобус, що перевозив представників громадської організації, біля м. Люботин Харківської області. Автобус наздогнали декілька автомобілів, зупинили його шляхом блокування руху, пошкодили, розбивши скло та здійснили постріли з пістолета з гумовими кулями", – нагадали в Офісі генпрокурора. 

 
Фото: ОГПУ

Що передувало: Повідомлялось, що до лікарні потрапили троє постраждалих, усіх відправили до операційних.

Передісторія: 

  • Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива повідомив, що на трасі поблизу Люботина на Харківщині розстріляли мікроавтобус. Цю інформацію підтвердили у поліції.
  • Кива запевняв, що обстріляли з автоматичної зброї, серед постраждалих були загиблі, а декілька людей викрадені.
  • Пізніше поліція затримала нападників на мікроавтобус з нібито активістами. Правоохоронці зазначили, що загиблих та викрадених не було. Стріляли з травмату.

Українська правда
Теми: прокуратураХарківська областькриміналобстріл
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