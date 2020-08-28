Четыре человека госпитализированы в результате обстрела автобуса на Харьковщине – ОГПУ

Офис генерального прокурора сообщил, что четверо пассажиров автобуса, который обстреляли на трассе в Харьковской области, с огнестрельными ранениями конечностей и ушибами находятся в больнице.

Источник: сообщение ОГПУ

Детали: По факту покушения на убийство пассажиров полиция задержала 14 человек. Автомобили нападающих удалось установить на АЗС у Краснограда.

Фото: ОГПУ

"По предварительной информации, неизвестные напали на автобус, перевозивший представителей общественной организации, в г.. Люботин Харьковской области. Автобус догнали несколько автомобилей, остановили его путем блокировки движения, повредили, разбив стекло и осуществили выстрелы из пистолета с резиновыми пулями", – напомнили в Офисе генпрокурора.

Фото: ОГПУ

Что было ранее: Сообщалось, что в больницу попали трое пострадавших, всех отправили в операционную.

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