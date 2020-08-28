Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Четыре человека госпитализированы в результате обстрела автобуса на Харьковщине – ОГПУ

Пятница, 28 августа 2020, 00:56

Офис генерального прокурора сообщил, что четверо пассажиров автобуса, который обстреляли на трассе в Харьковской области, с огнестрельными ранениями конечностей и ушибами находятся в больнице.

Источник: сообщение ОГПУ

Детали: По факту покушения на убийство пассажиров полиция задержала 14 человек. Автомобили нападающих удалось установить на АЗС у Краснограда.

 
Фото: ОГПУ

"По предварительной информации, неизвестные напали на автобус, перевозивший представителей общественной организации, в г.. Люботин Харьковской области. Автобус догнали несколько автомобилей, остановили его путем блокировки движения, повредили, разбив стекло и осуществили выстрелы из пистолета с резиновыми пулями", – напомнили в Офисе генпрокурора.

 
Фото: ОГПУ

Что было ранее: Сообщалось, что в больницу попали трое пострадавших, всех отправили в операционную.

Предыстория:

  • Нардеп ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что на трассе вблизи Люботина на Харьковщине расстреляли микроавтобус. Эту информацию подтвердили в полиции.
  • Кива уверял, что обстреляли из автоматического оружия, среди пострадавших были погибшие, а несколько человек похищены.
  • Позже полиция задержала нападавших на микроавтобус с якобы активистами. Правоохранители отметили, что погибших и похищенных не было. Стреляли из травмата.

Украинская правда
Темы: прокуратураХарьковская областькриминалобстрел


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 27 августа: ОП и авторские права, Путин и силовики для Беларуси

Кабмин решил закрыть границу для иностранцев уже с полуночи

фотоКива сообщил, что автобус с его людьми расстреляли на трассе под Харьковом

Украина подтвердила, что присоединилась к заявлению ЕС о нечестности выборов в Беларуси

фото, видео, обновленоВ Минске массово задерживают представителей СМИ

инфографикаОбновили эпидемическое зонирования в Украине

Все новости...
прокуратура
Оттягивал суд: в Киевском СИЗО разоблачили псевдоминера
Под Офисом генпрокурора – акция с требованием освободить подозреваемых в деле Шеремета
Киевский бизнесмен "забыл" уплатить ₴7,5 миллиона за аренду земли
Последние новости
00:56
ФотоЧетыре человека госпитализированы в результате обстрела автобуса на Харьковщине – ОГПУ
00:20
Коронавирус не уходит из Буковины: еще три района попали в "красную зону"
23:58
фотоПутин снова приехал в Крым: МИД отреагировал нотой протеста
23:29
Полиция открыла дело против депутатов Черновцов за ослабление карантина
22:48
обновленоОбстрел автобуса на Харьковщине: раненых оперируют, полиция расследует покушение на убийство
22:10
фото, видеоВ Минске задержали около 200 человек – правозащитники
21:48
На Ровенщине увеличилось количество больных коронавирусом
21:37
Новости 27 августа: ОП и авторские права, Путин и силовики для Беларуси
21:25
фотоЛюдей, которые обстреляли автобус в Харьковской области, уже поймали
21:09
На Харьковщине обнаружили подпольное производство тестов на COVID-19
Все новости...