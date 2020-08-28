Канада вимагає від Ірану детального розслідування збиття літака МАУ

Канада вважає, що оприлюднений звіт за інформацією "чорних скриньок" збитого літака МАУ є поверхневим та не дає відповіді на ряд важливих запитань.

Джерело: глава Управління з безпеки транспорту Канади Кеті Фокс, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Це – не остаточний звіт стосовно безпеки польоту, а радше короткий підсумок даних, отриманих із бортових самописців минулого місяця у Парижі, що відповідає висновкам, яких детективи Управління дійшли, коли спостерігали за переписуванням даних "чорних скриньок" у Франції".

Деталі: На її думку, закінчення розслідування буде ще не скоро, тому що залишається багато відкритих питань. Зокрема, чому іранський авіаційний простір залишався відкритим навіть після запуску ракет, та як цивільні авіакомпаній продовжували виконувати рейси, коли стало відомо про ракетні удари.

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