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Канада вимагає від Ірану детального розслідування збиття літака МАУ

П'ятниця, 28 серпня 2020, 03:01
Канада вимагає від Ірану детального розслідування збиття літака МАУ

Канада вважає, що оприлюднений звіт за інформацією "чорних скриньок" збитого літака МАУ є поверхневим та не дає відповіді на ряд важливих запитань.

Джерело: глава Управління з безпеки транспорту Канади Кеті Фокс, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Це – не остаточний звіт стосовно безпеки польоту, а радше короткий підсумок даних, отриманих із бортових самописців минулого місяця у Парижі, що відповідає висновкам, яких детективи Управління дійшли, коли спостерігали за переписуванням даних "чорних скриньок" у Франції".

Деталі: На її думку, закінчення розслідування буде ще не скоро, тому що залишається багато відкритих питань. Зокрема, чому іранський авіаційний простір залишався відкритим навіть після запуску ракет, та як цивільні авіакомпаній продовжували виконувати рейси, коли стало відомо про ракетні удари. 

Нагадаємо: 

  • Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.
  • У кінці серпня іранська організація цивільної авіації оприлюднила перший офіційний звіт про аналіз "чорних скриньок" збитого у країні літака МАУ.
  • Зокрема, аналіз із "чорних скриньок" показав, що літак було збито дома ракетними ударами, проміжок між якими складав 25 секунд.
  • Окрім того, Іран заявив, що не буде компенсувати авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вартість літака, збитого в січні в Тегерані, тому що він був застрахований європейськими фірмами

"Українська правда" у Threads

Теми: катастрофа МАУ в ІраніКанада
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