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Канада требует от Ирана детального расследования катастрофы самолета МАУ

Пятница, 28 августа 2020, 03:01

Канада считает, что обнародованный отчет по информации "черных ящиков" сбитого самолета МАУ является поверхностным и не дает ответа на ряд важных вопросов.

Источник: глава Управления по безопасности транспорта Канады Кэти Фокс, передает "Укринформ"

Прямая речь: "Это – не окончательный отчет о безопасности полета, а скорее краткий итог данных, полученных с бортовых самописцев в прошлом месяце в Париже, что соответствует выводам, к которым детективы Управления пришли, когда наблюдали за переписыванием данных "черных ящиков" во Франции".

Детали: По ее мнению, окончание расследования будет еще нескоро, так как остается много открытых вопросов. В частности, почему иранское воздушное пространство оставалось открытым даже после запуска ракет, и как гражданские авиакомпаний продолжали выполнять рейсы, когда стало известно о ракетных ударах.

Напомним:

  • Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.
  • В конце августа иранская организация гражданской авиации обнародовала первый официальный отчет об анализе "черных ящиков" сбитого в стране самолета МАУ.
  • В частности, анализ из "черных ящиков" показал, что самолет был сбит дома ракетными ударами, промежуток между которыми составлял 25 секунд.
  • Иран заявили, что не будет компенсировать авиакомпании "Международные авиалинии Украины" стоимость самолета, сбитого в январе в Тегеране, потому что он был застрахован европейскими фирмами.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеКанада


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