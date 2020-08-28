Канада требует от Ирана детального расследования катастрофы самолета МАУ

Канада считает, что обнародованный отчет по информации "черных ящиков" сбитого самолета МАУ является поверхностным и не дает ответа на ряд важных вопросов.

Источник: глава Управления по безопасности транспорта Канады Кэти Фокс, передает "Укринформ"

Прямая речь: "Это – не окончательный отчет о безопасности полета, а скорее краткий итог данных, полученных с бортовых самописцев в прошлом месяце в Париже, что соответствует выводам, к которым детективы Управления пришли, когда наблюдали за переписыванием данных "черных ящиков" во Франции".

Детали: По ее мнению, окончание расследования будет еще нескоро, так как остается много открытых вопросов. В частности, почему иранское воздушное пространство оставалось открытым даже после запуска ракет, и как гражданские авиакомпаний продолжали выполнять рейсы, когда стало известно о ракетных ударах.

Напомним: