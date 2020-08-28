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Обстріл автобуса на Харківщині: 14 затриманим оголосили підозру

П'ятниця, 28 серпня 2020, 17:21
Обстріл автобуса на Харківщині: 14 затриманим оголосили підозру

Поліція оголосила підозру 14 затриманим після нападу на автобус з представниками ГО "Патріоти – За життя" на Харківщині.

Джерело: начальник поліції Харківщини Валерій Сокуренко, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Сокуренка: "Вже вчора нам було зрозуміло, що ці 14 - це не всі учасники конфлікту між радикалами, що там іще є люди, які до цього мають відношення, які до цього причетні. Була проведена радіорозвідка. І на сьогоднішню хвилину у нас є прізвища, адреси, телефони ще 35 громадян, які мають до цього відношення. Деякі з них вже затримані сьогодні, на цю хвилину. Я можу сказати, що це п'ятеро".

Деталі: Він пояснив, що лише частині затриманих оголосили підозру за статтею "замах на вбивство", іншим – інкримінується "хуліганство".

Також Сокуренко повідомив подробиці затримання: "Поблизу Краснограда, автозаправочна станція - заблокований один з автомобілів зловмисників. Це був автомобіль Mitsubishi. Ми його заблокували. Комунікація між злочинцями була, і автомобіль Volkswagen змінив свій напрямок руху і з'їхав з траси на Дніпропетровськ, поїхав путівцями, але в селі Наталине був затриманий, заблокований співробітниками поліції".

У чоловіків вилучили травматичну зброю та газові пістолети, газові балончики.

Передісторія: 

  • 27 серпня нардеп ОПЗЖ Ілля Кива повідомив, що на трасі поблизу Люботина на Харківщині розстріляли мікроавтобус. Цю інформацію підтвердили у поліції.
  • Кива запевняв, що обстріляли з автоматичної зброї, серед постраждалих були загиблі, а декілька людей викрадені.
  • Пізніше поліція затримала нападників на мікроавтобус з нібито активістами. Правоохоронці зазначили, що загиблих та викрадених не було. Стріляли з травмату.
  • До лікарні потрапили троє постраждалих, усіх відправили до операційних.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяХарківська область
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