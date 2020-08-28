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Обстрел автобуса на Харьковщине: 14 задержанным объявили подозрение

Пятница, 28 августа 2020, 17:21

Полиция объявила подозрение 14 задержанным после нападения на автобус с представителями ОО "Патриоты - За жизнь" на Харьковщине.

Источник: начальник полиции Харьковщины Валерий Сокуренко, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Сокуренко: "Уже вчера нам было понятно, что эти 14 - это не все участники конфликта между радикалами, там еще есть люди, которые к этому имеют отношение, которые к этому причастны. Была проведена радиоразведка. И на сегодняшнюю минуту у нас есть фамилии, адреса, телефоны еще 35 граждан, которые имеют к этому отношение. Некоторые из них уже задержаны сегодня, на эту минуту. Я могу сказать, что это пять".

Детали: Он пояснил, что только части задержанных объявили подозрение по статье "покушение на убийство", другим - инкриминируется "хулиганство".

Также Сокуренко сообщил подробности задержания: "Вблизи Краснограда, автозаправочная станция - заблокирован один из автомобилей злоумышленников. Это был автомобиль Mitsubishi. Мы его заблокировали. Коммуникация между преступниками была, и автомобиль Volkswagen изменил свое направление движения и съехал с трассы на Днепропетровск, поехал по проселочным дорогам, но в селе Натальино был задержан, заблокирован сотрудниками полиции".

У мужчин изъяли травматическое оружие и газовые пистолеты, газовые баллончики.

Предыстория:

  • Нардеп ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что на трассе вблизи Люботина на Харьковщине расстреляли микроавтобус. Эту информацию подтвердили в полиции.
  • Кива уверял, что обстреляли из автоматического оружия, среди пострадавших были погибшие, а несколько человек похищены.
  • Позже полиция задержала нападавших на микроавтобус с якобы активистами. Правоохранители отметили, что погибших и похищенных не было. Стреляли из травмата.
  • В больницу попали трое пострадавших, всех отправили в операционную.

Темы: полицияХарьковская область


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