Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Аваков пообіцяв оприлюднити "нові реальні" докази невинуватості Марківа

П'ятниця, 28 серпня 2020, 21:40
мвс

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поспілкувався онлайн з нацгвардійцем Віталієм Марківим, якого Італія обвинувачує у причетності до вбивства.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: Аваков розповів Віталію, що вже у понеділок проведе великий брифінг для демонстрації "нових реальних доказів", отриманих Нацполіцією під час розслідування обставин загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року під час бойових дій у місті Слов’янськ.

Міністр під час зустрічі збере іноземних журналістів.

Аваков наголосив, що результати слідчих дій, зокрема висновки проведених експертиз, однозначно доводять невинність Марківа і українська сторона готова надати ці матеріали правоохоронним органам Республіки Італія для всебічного та об'єктивного розгляду справи в рамках апеляційного процесу.

Що було раніше: В Італії початок апеляційного процесу в Мілані стосовно українського військового Віталія Марківа заблокувався через поширення COVID-19.

Читайте також: "Політичне судилище над українським воїном: звернення громадських діячів та організацій"

Передісторія:

  • Суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув'язнення.
  • У Офісі президента повідомляли, що навесні 2020 року очікується розгляд Апеляційним судом округу Ломбардія апеляційної скарги, поданої Україною на вирок Марківу.

Українська правда
Теми: АваковМВСНацгвардіяІталія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 28 серпня: КС та Ситник, Нові Санжари 2

оновленоКС визнав обмеження зарплат чиновників під час карантину незаконним

КС визнав призначення Ситника директором НАБУ неконституційним

Саакашвілі у Грузії вже хочуть висунути на прем'єра

Пристайко анонсував "значний контракт на летальну зброю" з Британією

Для українців закрили популярну курортну країну

Усі новини...
Аваков
Людей, які обстріляли автобус на Харківщині, вже впіймали
Аваков: Двох підозрюваних у підпалі автомобіля "Схем" затримали, ще двоє – в розшуку
Аваков заявив про затримання підозрюваного у підпалі авто журналістів «Схем»
Останні новини
22:24
фото, відеоЖіночі пісні проти ОМОНу: в Білорусі не вщухають протести
22:02
США до річниці Іловайська закликали Росію забратися з Донбасу
21:40
відеоАваков пообіцяв оприлюднити "нові реальні" докази невинуватості Марківа
21:19
Новини 28 серпня: КС та Ситник, Нові Санжари 2
20:55
Молдова відкрила кордони для іноземців, але не громадян України
20:38
відеоВійськовий ЗСУ виявився колишнім бойовиком
20:24
Новини економіки: повторний локдаун, скасування рейсів МАУ, закриття справи "Роттердам+"
20:08
КС оприлюднив рішення щодо Ситника: Порошенко перевищив повноваження
20:04
Novus отримав $100 млн кредиту від ЄБРР
19:46
оновленоКС визнав обмеження зарплат чиновників під час карантину незаконним
Усі новини...