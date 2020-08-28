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Аваков пообіцяв оприлюднити "нові реальні" докази невинуватості Марківа

П'ятниця, 28 серпня 2020, 21:40
Аваков пообіцяв оприлюднити нові реальні докази невинуватості Марківа
мвс

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поспілкувався онлайн з нацгвардійцем Віталієм Марківим, якого Італія обвинувачує у причетності до вбивства.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: Аваков розповів Віталію, що вже у понеділок проведе великий брифінг для демонстрації "нових реальних доказів", отриманих Нацполіцією під час розслідування обставин загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року під час бойових дій у місті Слов’янськ.

Міністр під час зустрічі збере іноземних журналістів.

Аваков наголосив, що результати слідчих дій, зокрема висновки проведених експертиз, однозначно доводять невинність Марківа і українська сторона готова надати ці матеріали правоохоронним органам Республіки Італія для всебічного та об'єктивного розгляду справи в рамках апеляційного процесу.

Що було раніше: В Італії початок апеляційного процесу в Мілані стосовно українського військового Віталія Марківа заблокувався через поширення COVID-19.

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Передісторія:

  • Суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув'язнення.
  • У Офісі президента повідомляли, що навесні 2020 року очікується розгляд Апеляційним судом округу Ломбардія апеляційної скарги, поданої Україною на вирок Марківу.

Українська правда

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Теми: АваковМВСНацгвардіяІталія
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