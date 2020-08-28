Аваков пообещал обнародовать "новые реальные" доказательства невиновности Маркива

Министр внутренних дел Арсен Аваков пообщался онлайн с нацгвардийцем Виталием Маркивым, которого Италия обвиняет в причастности к убийству.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: Аваков рассказал Виталию, что уже в понедельник проведет большой брифинг для демонстрации "новых реальных доказательств", полученных Нацполицией при расследовании обстоятельств гибели итальянского фоторепортера Роккелли и российского переводчика Миронова 24 мая 2014 во время боевых действий в городе Славянск.

Министр во время встречи соберет иностранных журналистов.

Аваков отметил, что результаты следственных действий, в частности выводы проведенных экспертиз, однозначно доказывают невиновность Маркива и украинская сторона готова предоставить эти материалы правоохранительным органам Республики Италия для всестороннего и объективного рассмотрения дела в рамках апелляционного процесса.

Что было раньше: В Италии начало апелляционного процесса в Милане в отношении украинского военного Виталия Маркива оказалось заблокированным из-за распространения COVID-19.

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