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Аваков пообещал обнародовать "новые реальные" доказательства невиновности Маркива

Пятница, 28 августа 2020, 21:40
мвд

Министр внутренних дел Арсен Аваков пообщался онлайн с нацгвардийцем Виталием Маркивым, которого Италия обвиняет в причастности к убийству.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: Аваков рассказал Виталию, что уже в понедельник проведет большой брифинг для демонстрации "новых реальных доказательств", полученных Нацполицией при расследовании обстоятельств гибели итальянского фоторепортера Роккелли и российского переводчика Миронова 24 мая 2014 во время боевых действий в городе Славянск.

Министр во время встречи соберет иностранных журналистов.

Аваков отметил, что результаты следственных действий, в частности выводы проведенных экспертиз, однозначно доказывают невиновность Маркива и украинская сторона готова предоставить эти материалы правоохранительным органам Республики Италия для всестороннего и объективного рассмотрения дела в рамках апелляционного процесса.

Что было раньше: В Италии начало апелляционного процесса в Милане в отношении украинского военного Виталия Маркива оказалось заблокированным из-за распространения COVID-19.

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Предыстория:

  • Суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.
  • В Офисе президента сообщили, что весной 2020 года ожидается рассмотрение Апелляционным судом округа Ломбардия апелляционной жалобы, поданной Украиной на приговор Маркиву.

Украинская правда
Темы: АваковМВДНацгвардияИталия


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