Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков пообещал обнародовать "новые реальные" доказательства невиновности Маркива

Пятница, 28 августа 2020, 21:40
Аваков пообещал обнародовать новые реальные доказательства невиновности Маркива
мвд

Министр внутренних дел Арсен Аваков пообщался онлайн с нацгвардийцем Виталием Маркивым, которого Италия обвиняет в причастности к убийству.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: Аваков рассказал Виталию, что уже в понедельник проведет большой брифинг для демонстрации "новых реальных доказательств", полученных Нацполицией при расследовании обстоятельств гибели итальянского фоторепортера Роккелли и российского переводчика Миронова 24 мая 2014 во время боевых действий в городе Славянск.

Министр во время встречи соберет иностранных журналистов.

Аваков отметил, что результаты следственных действий, в частности выводы проведенных экспертиз, однозначно доказывают невиновность Маркива и украинская сторона готова предоставить эти материалы правоохранительным органам Республики Италия для всестороннего и объективного рассмотрения дела в рамках апелляционного процесса.

Что было раньше: В Италии начало апелляционного процесса в Милане в отношении украинского военного Виталия Маркива оказалось заблокированным из-за распространения COVID-19.

Читайте также: "Политическое судилище над украинским воином: обращение общественных деятелей и организаций"

Предыстория:

  • Суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.
  • В Офисе президента сообщили, что весной 2020 года ожидается рассмотрение Апелляционным судом округа Ломбардия апелляционной жалобы, поданной Украиной на приговор Маркиву.

Украинская правда
Темы: АваковМВДНацгвардияИталия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
Все новости...
Реклама: