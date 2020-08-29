США мстяться мені: Микола Азаров поскаржився на Вашингтон і американські компанії

Колишній прем'єр-міністр Микола Азаров, який у 2014 році втік до Росії, заявив, нібито Сполучені Штати мстяться йому за його позицію щодо Білорусі, де з 9 серпня тривають антиурядові протести.

Джерело: пост Азарова у Facebook

Деталі: За словами політика-втікача, в ніч на 29 серпня його канал на Youtube був заблокований "за порушення експортного законодавства". Азаров обурився цим фактом, адже його канал налічував понад 200 тисяч фоловерів, а загальний перегляд матеріалів і коментарів "перевалив за 55 мільйонів". При цьому він зазначив, що не збирається "все це так залишити", тому планує заново відкрити новий канал на американському Youtube.

Пряма мова: "США мстяться мені за підтримку Білорусі. Мій канал на Youtube заблокований. Відразу Youtube самовільно відмовив у доступі до інформації мільйонам людей. Позбавив їх можливості дізнатися мою точку зору. Що це, як не політична цензура?! І вона давно стала фірмовою рисою керівництва Google: там безжальною рукою вичищають все, що не відповідає інтересам Вашингтона.

Західні інформаційні гіганти, в першу чергу Google, давно втратили береги".

Нагадаємо: Сім'я колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова мешкає в РФ, де володіє кількома ділянками і особняками на елітній Рубльовці під Москвою.