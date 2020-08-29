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США мстят мне: Николай Азаров пожаловался на Вашингтон и американские компании

Суббота, 29 августа 2020, 17:22

Бывший премьер-министр Николай Азаров, который в 2014 году сбежал в Россию, заявил, что якобы Соединенные Штаты мстят ему за его позицию по Беларуси, где с 9 августа проходят антиправительственные протесты.

Источник: пост Азарова в Facebook

Детали: По словам беглого политика, в ночь на 29 августа его канал на Youtube был заблокирован "за нарушение экспортного законодательства". Азаров возмутился этому факту, ведь его канал насчитывал более 200 тысяч подписчиков, а общий просмотр материалов и комментариев "перевалил за 55 миллионов". При этом он отметил, что не собирается "все это так оставить", поэтому собирается заново открыть новый канал на американском Youtube.

Прямая речь: "США мстят мне за поддержку Беларуси. Мой канал на Youtube заблокирован. В одночасье Youtube самовольно отказал в доступе к информации миллионам людей. Лишил их возможности узнать мою точку зрения. Что это, как не политическая цензура?! И она давно стала фирменной чертой руководства Google: там безжалостной рукой вычищают все, что не соответствует интересам Вашингтона.

Западные информационные гиганты, в первую очередь Google, давно потеряли берега".

Напомним: Семья бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова живет в РФ, где владеет несколькими участками и особняками на элитной Рублевке под Москвой.

Украинская правда
Темы: АзаровСШАинтернет


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