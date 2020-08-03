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Мер Тернополя – владі про зупинку транспорту: Ви вирішили, що ви господарі? Ви – слуги

Понеділок, 3 серпня 2020, 10:10

Міський голова Тернополя Сергій Надал закликав міністра інфраструктури не зупиняти залізничне сполучення з Тернополем, а регіональну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – не зупиняти автобусне сполучення.

Джерело: відео-звернення мера та його пост у Facebook

Пряма мова: "Мене обурює рішення центральної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій включити Тернопіль у "червону зону".

Вдумайтесь, тернополяни повертаються додому з інших міст і не знають, чи зможуть вийти на станції "Тернопіль". Вони з маленькими дітьми, повертаються з відпочинку чи їдуть до своїх стареньких батьків – що їм робити?

Доки у Києві працюють "велюрові ресторани", у Тернополі "Укрзалізниця" заборонила зупинятися поїздам.

Я звертаюся до міністра транспорту. Ви вирішили, що ви господарі людських доль? Хто вам дав право вирішувати за тернополян? Ваше завдання – обслуговувати українців. Ви – слуги нашого народу. А ви подумали, що ви – господарі? Я вимагаю повернути зупинку потягів далекого сполучення на станції Тернопіль.

Я звертаюся до регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації! Я вимагаю не зупиняти міжміське автобусне сполучення з Тернополем. В іншому випадку через транспортну блокаду ви налаштуєте проти себе тернополян.

Не гнівіть людей. Тернополяни не на словах готові стояти за свої конституційні права і свободи, своє право бути господарем своєї держави, а не слугами. Наше місто ніхто не змусить жити у жодній зоні".

Деталі: Надал також закликав народних депутатів від Тернопільщини зайнятися цим питанням.

На 3 серпня він скликав позачергову сесію Тернопільської міської ради.

Теми: ТернопількарантинкоронавірусCovid-2019місцева влада


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