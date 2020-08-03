Аваков нагородив поліцейських за ліквідацію "полтавського терориста"
Очільник МВС Арсен Аваков вручив нагородну зброю чотирьом поліцейським, які відзначилися під час затримання, пошуку і знешкодження особливо небезпечного зловмисника на Полтавщині.
Джерело: Аваков у Twitter, заступник директора департаменту зв’язків із громадськістю МВС Ярослав Тракало у Facebook
Пряма мова Авакова: "У критичній ситуації із ризиком для життя та здоров’я вони спрацювали ефективно. Дякую за службу!"
Деталі: Ярослав Тракало уточнює, що відомчі відзнаки отримали інспектор сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Полтавський області, майор Артем Нужненко, начальник сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Полтавський області, капітан Петро Гума, та два "штурмовики" – старший лейтенант та старший сержант – спецпідрозділу КОРД ГУ НПУ у Полтавській області.
Зазначається, що капітан Петро Гума за 16-річний стаж роботи в поліції вже втретє бере участь у спецопераціях зі звільнення заручників.
Передісторія:
- 23 липня у Полтаві підозрюваний у викраденні авто, якого намагалися затримати правоохоронці, взяв у заручники поліцейського.
- Зловмисником виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель Роман Скрипник.
- Пізніше Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області. Поліція почала його пошуки.
- 27 липня Нацполіція повідомила, що сформувала психолого-криміналістичний портрет Скрипника. Вказувалося, що полтавець має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах. Також зазначалося, що в нього є проблеми із психічним здоров’ям на фоні вживання наркотичних засобів.
- 1 серпня після 8 днів пошуків поліція знайшла і ліквідувала полтавчанина Скрипника, який знову захопив у заручники поліцейського.