Аваков нагородив поліцейських за ліквідацію "полтавського терориста"

Очільник МВС Арсен Аваков вручив нагородну зброю чотирьом поліцейським, які відзначилися під час затримання, пошуку і знешкодження особливо небезпечного зловмисника на Полтавщині.

Джерело: Аваков у Twitter, заступник директора департаменту зв’язків із громадськістю МВС Ярослав Тракало у Facebook

Пряма мова Авакова: "У критичній ситуації із ризиком для життя та здоров’я вони спрацювали ефективно. Дякую за службу!"

Деталі: Ярослав Тракало уточнює, що відомчі відзнаки отримали інспектор сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Полтавський області, майор Артем Нужненко, начальник сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Полтавський області, капітан Петро Гума, та два "штурмовики" – старший лейтенант та старший сержант – спецпідрозділу КОРД ГУ НПУ у Полтавській області.

Зазначається, що капітан Петро Гума за 16-річний стаж роботи в поліції вже втретє бере участь у спецопераціях зі звільнення заручників.

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