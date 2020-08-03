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Аваков нагородив поліцейських за ліквідацію "полтавського терориста"

Понеділок, 3 серпня 2020, 13:04

Очільник МВС Арсен Аваков вручив нагородну зброю чотирьом поліцейським, які відзначилися під час затримання, пошуку і знешкодження особливо небезпечного зловмисника на Полтавщині.

Джерело: Аваков у Twitter, заступник директора департаменту зв’язків із громадськістю МВС Ярослав Тракало у Facebook

Пряма мова Авакова: "У критичній ситуації із ризиком для життя та здоров’я вони спрацювали ефективно. Дякую за службу!"

Деталі: Ярослав Тракало уточнює, що відомчі відзнаки отримали інспектор сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Полтавський області, майор Артем Нужненко, начальник сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Полтавський області, капітан Петро Гума, та два "штурмовики" – старший лейтенант та старший сержант – спецпідрозділу КОРД ГУ НПУ у Полтавській області.

Зазначається, що капітан Петро Гума за 16-річний стаж роботи в поліції вже втретє бере участь у спецопераціях зі звільнення заручників.

Передісторія: 

  • 23 липня у Полтаві підозрюваний у викраденні авто, якого намагалися затримати правоохоронці, взяв у заручники поліцейського.
  • Зловмисником виявився 32-річний раніше судимий місцевий житель Роман Скрипник. 
  • Пізніше Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці у Решетилівському районі Полтавської області. Поліція почала його пошуки.
  • 27 липня Нацполіція повідомила, що сформувала психолого-криміналістичний портрет Скрипника. Вказувалося, що полтавець має військовий вишкіл та навички виживання в екстремальних умовах. Також зазначалося, що в нього є проблеми із психічним здоров’ям на фоні вживання наркотичних засобів.
  • 1 серпня після 8 днів пошуків поліція знайшла і ліквідувала полтавчанина Скрипника, який знову захопив у заручники поліцейського.

Українська правда
Теми: ПолтаваполіціяМВС


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